슈퍼카 람보르기니, '모터요트'로 탄생했다…"테마라리오서 영감"

오토모빌리 람보르기니가 지난 23일 모나코 요트쇼에서 이탈리안 씨 그룹과 협업해 제작한 '테크노마르 포 람보르기니 101FT' 모터 요트를 세계 최초로 공개했다.

약 30미터 길이(101피트)에서 이름을 딴 이 요트는 이탈리안 씨그룹의 엔지니어링과 람보르기니 특유의 미학, 혁신을 결합한 시너지의 결과물로 '메이드 인 이탈리'의 가치를 대표할 두 기업의 결합을 상징한다.

테크노마르 포 람보르기니 101FT는 람보르기니 디자인의 가장 아이코닉한 요소들을 담아냈다. 외관은 지난 8월 몬터레이 카 위크에서 세계 최초로 공개된 한정판 29대 생산 '페노메노'에서 영감 받았다.

오토모빌리 람보르기니 '테크노마르 포 람보르기니 101FT'

런칭 리버리(출시용 특별 도색)에 사용된 '지알로 크리우스' 색상을 포함한 전·후면 라이트는 페노메노에서 모티브를 가져왔다. 전체 외관 라인은 람보르기니 브랜드 특유의 아이코닉하고 본질적인 정체성을 드러내며 모든 디테일은 최고의 기능성과 미적 순수성을 동시에 구현한다.

요트의 조타석은 특히 람보르기니의 하이브리드 V8 HPEV 슈퍼 스포츠카 '테메라리오'를 연상하게 한다. 101FT의 키를 잡는 순간 운전자는 마치 람보르기니 슈퍼 스포츠카를 운전하는 것과 같은 감각을 경험할 수 있다.

내부는 육각형, 직선, Y-자 형태 등 아이코닉한 람보르기니 요소가 반영돼 있다. 최대 8~9명의 게스트를 수용할 수 있으며 3개의 승무원 전용 객실을 갖추어 장거리 항해에서도 넉넉하고 쾌적한 환경을 제공한다.

101FT는 강력한 MTU 16V 2000 M96L 엔진 3기와 서페이스 프로펠러 3기를 탑재해 최고 45노트, 순항 속도 35노트를 달성할 수 있다. 총 출력은 7천600마력에 달하며 35kW 발전기 2기를 더해 효율성과 신뢰성을 보장한다.

테크노마르 포 람보르기니 101FT는 모나코 요트쇼 기자회견에서 축소 모델 형태로 독점 공개됐으며, 최종 양산 모델은 오는 2027년 말 첫 항해에 나설 예정이다.

스테판 윙켈만 람보르기니 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "람보르기니의 DNA를 바다로 확장하며 럭셔리의 개념을 새롭게 정의하고자 한다"며 "씨그룹과 람보르기니는 아름다움, 기술, 극한의 성능에 열정을 가진 고객층을 공유하며 이러한 공감대가 양사의 협업을 자연스럽고도 의미있게 만든다"고 말했다.

한편 양사 간 협업은 지난 2020년 '테크노마르 포 람보르기니 63'을 통해 시작됐으며 이는 람보르기니 본사의 설립연도(1963년)를 기념한 모델로 큰 성공을 거둔 바 있다.