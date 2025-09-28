르노코리아 "그랑콜레오스 고객 95.1% 만족한다 답변"

르노코리아가 최근 진행한 설문에서 기존 고객 95.1%가 만족도 평가에서 '매우 만족' 또는 '만족'한다는 답변을 냈다.

르노코리아는 지난 17일부터 21일까지 2026년형 그랑 콜레오스와 스페셜 에디션인 그랑 콜레오스 에스카파드, 세닉 E-Tech 100% 일렉트릭을 직접 체험하고 시승할 수 있는 르노 팝업 스테이지를 하남 스타필드에서 진행했으며 5일동안 1만7천명 이상이 방문했다고 28일 밝혔다.

행사에 참여해 그랑 콜레오스 또는 세닉 E-Tech를 시승한 뒤 설문에 응답한 고객 중 97%는 ▲첫인상이 전반적으로 만족스럽고 ▲차량을 직접 구매하거나 추천할 의향이 있다고 답했다. ▲외관 디자인의 경우 응답자 100%가 만족한다고 했다.

스타필드 하남에서 진행된 '르노 팝업 스테이지' 행사

앞서 그랑 콜레오스 출시 1주년을 맞아 기존 구매 고객들에게 물었던 만족도 설문에서도 응답자 중 95.1%가 그랑 콜레오스의 전반적인 만족도 평가에 '매우 만족' 또는 '만족'을 표하고, 88%는 지인에게 그랑 콜레오스를 추천하겠다고 답했던 바 있다.

당시 설문은 5개월 이상 그랑 콜레오스를 직접 운행했던 고객들을 대상으로 진행했다.

그랑 콜레오스는 최근 출시 1주년을 맞아 사용자 환경(UI)를 개선하고 인포테인먼트 기능 강화, 파노라마 선루프 및 신규 내외장 컬러 등을 추가한 2026년형 모델을 최근 선보였다.

LG에너지솔루션의 고성능 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리가 탑재된 르노의 순수 전기차 세닉 E-Tech는 '2024 유럽 올해의 차'를 수상한 검증 받은 패밀리 SUV다. 세닉 E-Tech는 프랑스 소방당국과 함께 개발한 '파이어맨 액세스'를 통해 만일의 화재 상황에서도 빠른 대응이 가능한 점도 특징이다.