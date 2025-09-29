日 자민당 총재 유력주자 "미국과 무역협정 재검토 가능성"

일본 집권 자민당 총재 유력 주자인 다카이치 사나에 의원이 미국과의 무역 합의가 일본에 불리하게 작용할 경우 재협상을 요구할 수 있다고 밝혔다.

28일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 다카이치 의원은 후지TV 생방송에 출연해 합의 이행 과정에서 일본의 이익에 맞지 않는 불공정한 부분이 드러난다면 강경하게 맞서야 한다며, 이 과정에 재협상도 포함된다고 말했다.

이는 미국의 관세 인하와 맞바꿔 일본이 5천5백억 달러(약 773조800억원) 규모의 투자 펀드를 조성하기로 한 합의와 관련된 발언이다.

다카이치 사나에 의원.(사진=공식 엑스 캡처)

외신은 자민당이 이번 주 다섯 명의 후보 가운데 차기 총재를 선출할 예정이며, 이번 선거는 차기 총리를 사실상 결정짓는 절차라서 주목받고 있다고 설명했다.

최근 조사에서 농림수산장관 고이즈미 신지로가 의원들의 지지율에서 앞서고 있으며, 하야시 요시마사 관방장관이 2위, 다카이치 의원이 3위라는 결과가 나왔다. 산케이신문과 JNN 공동조사에 따르면 의원 약 30%가 고이즈미를 지지할 의사를 밝혔으며, 약 20%는 아직 미정으로 나타났다.

과반 득표자가 없을 경우 상위 두 후보가 결선 투표를 치르게 된다. 결선에서는 총 342표 가운데 295표를 의원이, 47표를 지역 지부가 행사한다.

고이즈미는 같은 방송에서 문제가 발생하면 적절한 수준에서 논의될 것이라며 기존 합의를 긍정적으로 평가했다.

한편, 다섯 명의 후보들은 이날 오전 NHK 생방송 토론에서도 트럼프 미국 대통령의 10월 방일 가능성에 대해 언급했다.

모든 후보들은 트럼프와의 개인적 관계를 쌓고, 미일관계의 중요성을 강조하겠다고 밝혔다. 현지 언론은 트럼프가 다음 달 한국에서 열리는 APEC 정상회의 전에 일본을 방문할 수 있으며, 이 경우 신임 총재가 트럼프와 회담할 수 있다고 전했다.

하야시 관방장관은 미국과의 신뢰 관계를 굳건히 쌓겠다며 이시바 시게루 현 총리의 기조를 이어가겠다는 뜻을 내비쳤다.

그는 또 트럼프 대통령과 함께 미국을 다시 위대하게 만들고 중산층을 회복하길 희망한다며 제조업을 포함한 일자리 창출 협력 의지도 밝혔다.