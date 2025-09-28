[ZD브리핑] 국민 모두가 참여하는 ‘AI 진흥주간’ 열린다

지디넷코리아는 IT 업계의 이슈를 미리 체크하는 '이번 주 꼭 챙겨봐야 할 뉴스'를 제공합니다. '꼭 챙길 뉴스'는 정보통신, 소프트웨어(SW), 전자기기, 소재부품, 콘텐츠, 플랫폼, e커머스, 금융, 디지털 헬스케어, 게임, 블록체인, 과학 등의 소식을 담았습니다. 바쁜 현대인들의 월요병을 조금이나마 덜어 줄 '꼭 챙길 뉴스'를 통해 한 주 동안 발생할 IT 이슈를 미리 확인해 보시기 바랍니다.[편집자주]

AI Week-AI Festa, 국민 모두가 AI 체험

‘2025 인공지능(AI) 주간’이 오는 30일부터 서울 삼성동 코엑스에서 열립니다. AI 주간은 ▲AI 기술 전시와 컨퍼런스로 구성된 ‘AI 페스타 2025’ ▲AI 기반 ‘서울 글로벌 AI 필름 페스티벌(SGAFF)’ ▲시민 체험형 서울 스마트 라이프 위크(SLW) 등 3개 대형 행사가 맞물려 AI에 대한 인식과 문화 확산을 꾀합니다. 국민 누구나 AI를 체험할 수 있는 국민 참여형 열린 축제로 마련됐습니다.

먼저 AI 페스타는 전 세계 178개 기업이 참여하고 480개 부스로 구성되는 역대 최대 규모의 AI 행사로, 글로벌 빅테크 기업인 오픈AI, 퍼플렉시티, 코히어를 비롯해 LG, 네이버 등 국내 대표 AI 기업들이 대거 참가합니다. 특히 국내외 AI 생태계의 현재와 미래를 한 눈에 조망할 수 있는 장으로 마련됐습니다. 금융, 제조, 공공 등 다양한 산업 현장에 적용된 AI 기술이 전시되며 보안, 양자, 헬스케어, 인적자원(HR) 등 각 산업 분야에 특화된 AI 기술을 직접 체험할 수 있는 대규모 컨퍼런스도 함께 진행될 예정입니다.

과학기술정보통신부, MBC, 서울특별시가 주최하고 MBC가 주관하는 제1회 SGAFF는 ‘AI와 인간의 하모니, 춤추는 미디어’를 주제로 전 세계 창작자들을 대상으로 한 AI 활용 방송콘텐츠 공모전 행사입니다. MBC는 AI를 단순한 제작 도구를 넘어 창작의 새로운 주체로 인식하는 미디어 패러다임 변화를 선도하고, 기술과 예술이 융합된 세계적 수준의 콘텐츠 축제로 발전시킬 계획입니다.

서울특별시와 세계스마트시티기구(WeGO)가 주최하고 서울AI재단이 주관하는 SLW는 AI, 모빌리티, 지털 포용 기술 등 첨단 ICT가 시민의 삶을 어떻게 혁신하는지 직접 체험할 수 있는 시민 참여형 국제 행사입니다. 직접 만지고 경험하는 체험형 전시관을 핵심으로 AI, 모빌리티, 로보틱스 등 혁신 기술을 보유한 300여 개 기업이 참여합니다.

서울시는 SLW와 연계해 맞춰 코엑스에서 '2025년 제1회 서울AI로봇쇼'를 개최합니다. '극한로봇'을 주제로 열리는 이번 행사는 극한 환경에서 스스로 판단하고 자율적으로 움직이는 첨단 로봇 기술을 선보입니다.

방송통신위원회 17년 만에 사라진다

27일 국회에서 방송미디어통신위원회 설치법이 국회 본회의를 통과했습니다. 새로운 제정법에 대해 오는 30일 국무회의에서 심의한 뒤 곧장 시행될 것으로 예상됩니다. 이 절차를 따르면 10월1일 0시부터 기존 방송통신위원회 조직은 폐지되고, 방미통위 조직이 새로 꾸려지게 됩니다. 상근, 비상근 등 총 7명의 위원으로 구성되는 조직에 대한 인사는 추석 연휴 뒤에 이뤄질 것으로 보입니다. 기존 방통위 직원과 과기정통부의 일부 직원은 이날부터 방미통위 편제에 맞춰 인사가 나올 예정입니다.

피지컬AI 글로벌 얼라이언스, AI 신뢰성 얼라이언스 출범

과기정통부는 29일 서울 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 '피지컬AI 글로벌 얼라이언스 출범식'을 개최합니다. 이번 행사는 '움직이는 AI 시대'를 맞아 피지컬AI 분야의 글로벌 주도권을 확보하고 이를 위한 산·학·연·관 협업 생태계를 구축하기 위해 마련된 자리입니다.

과기정통부를 중심으로 관계부처와 현대자동차, LG AI연구원, 두산로보틱스 등 국내외 주요 기업 기관이 참여하는 얼라이언스는 피지컬AI 산업의 글로벌 기술패권 경쟁에서 앞서나가기 위한 협력 플랫폼 역할을 할 예정입니다. 행사에서는 정보통신산업진흥원이 피지컬AI가 나아갈 방향을 제시하고 한국인공지능소프트웨어산업협회장이 얼라이언스의 구체적인 운영 방향을 제언할 예정입니다.

30일 한국정보통신기술협회 주최로 AI 신뢰성 얼라이언스 발족식이 열립니다. AI 신뢰성을 검증하고 인증해 민간 생태계를 확산시키기 위해 얼라이언스가 공식 출범합니다. 발족식에는 얼라이언스 활동 계왹이 공유되고 산학연이 함께하는 협력 체계 선언이 이뤄집니다.

메모리 고정거래가 공개...급등 전망

이번 주 올해 3분기 메모리 고정거래가격이 공개됩니다. 특히 D램 가격은 40% 수준까지 급등할 것으로 예상됩니다. 다만 이는 메모리 3사가 DDR5 전환으로 DDR4 생산량을 줄인 영향이 큽니다. 낸드플래시의 경우 전체적으로는 10% 상승하지만, 서버 외 부문 상승폭은 크지 않을 것으로 관측됩니다.

로봇 학습 분야에서 세계적 학회 '로봇학습 컨퍼런스(CoRL 2025)'와 '휴머노이드 2025'가 27일부터 10월 2일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열립니다. 행사는 IEEE 로봇자동화학회(RAS)가 주최하는 세계 최대 규모 휴머노이드 로봇 전문 학술대회입니다. 삼성전자를 비롯해 다수의 글로벌 로봇 기술 기업이 후원사로 참여합니다.

현대차 공채 시작, 한경협 채용박람회 개최

현대자동차가 10월 1일부터 17일까지 약 3주간 신입 및 경력사원 채용을 진행합니다. 이번 채용은 신입·경력·장애인 신입 특별 채용을 동시에 진행하는데요. 신입사원은 '경력 1년 미만'을 기준으로 실무 경험보다 기본 역량과 성장 잠재력을 중심으로 선발합니다. 경력직은 연차와 관계없이 직무 전문성을 갖춘 인재를 찾습니다. 채용 분야는 신입은 ▲연구개발 ▲생산/제조 ▲사업/기획 ▲경영지원, 경력직과 장애인 신입 특별 채용은 ▲연구개발 ▲생산/제조 ▲사업/기획 ▲경영지원 ▲IT 등 현대차 전 사업 영역으로 확대됩니다. 또한 접수 시작 다음날인 10월 2일에는 최근 입사한 신입사원들과 소통할 수 있는 '신입 채용 Live 설명회'가 열리는데요, 30일까지 신청하면 참여할 수 있습니다.

한국경제인협회가 1일부터 2025 상생협력 채용박람회 온라인 채용관을 운영합니다. 취업포털 '사람인' 채용사이트를 통해 3개월 간 운영할 예정이며, 삼성, SK, 현대차, LG 등 주요 그룹 우수 협력사가 참여합니다. 한경협은 다음달 21일에는 서울 강서구 코엑스 마곡에서 민관합동 '2025 상생협력 채용박람회'를 개최할 예정입니다. 박람회에는 삼성, SK, 현대차, LG 등 11개 그룹의 협력업체 300여개가 참여합니다.

게임진흥원 설립 등 게임법 전부개정안 분석 행사 열린다

먼저 법무법인 율촌은 최근 발의된 게임법 전부개정안에 대한 분석 행사를 29일 오전 10시반부터 진행합니다. 이날 발제는 이용민 변호사, 질의 응답은 황정훈 변호사가 맡습니다. 조승래 국회의원이 지난 24일 게임진흥원 설립과 게임관리위원회 신설, 게임 시간선택제, 전체이용가 게임의 본인인증·법정대리인 동의 의무 폐지 등의 내용을 담은 게임법 전무개정안을 대표 발의한 바 있습니다.

30일 오후 2시 국회의원회관 제1소회의실에서는 'K-콘텐츠 제작비 세액공제 도입을 위한 토론회'가 있습니다. 이번 토론회는 영상 외 콘텐츠에는 적용되지 않는 세액공제 제도의 개선 필요성을 논의하기 위해 마련하며 최휘영 문화체육관광부 장관, 조승래 국회의원, 김승수 국회의원 등이 참석할 예정입니다.

K컬처포럼(회장 김정태)은 30일 오후 5시 숙명여대 창업보육센터 5층에서 '이재명 정부 K컬처 300조 실현 정책토론회'를 개최합니다. 이날 토론회는 박양우 문체부 전 장관의 환영사와 고삼석 동국대 교수 등의 주제 발표, 정책토론회 순으로 진행됩니다.

이와 함께 안도걸 국회의원과 한국핀테크산업협회는 오는 30일 오후 2시 국회의원회관 제2소회의실에서 '원화 스테이블코인 쟁점과 과제' 토론회를 개최합니다. 제1세션 주제는 '스테이블코인의 기업 활용 방안 및 국경간 활동 전략', 제2세션 주제는 '스테이블코인이 외환시장에 미치는 영향과 정책 과제'입니다.

피지컬AI 국회 토론회 열린다

코오롱베니트는 오는 30일 서울 드래곤시티 호텔에서 '코오롱베니트 AX 부스트 서밋 2025'를 개최합니다. 이번 행사에서는 코오롱베니트가 기업 AX 조력자로 자리매김하기 위해 축적해 온 기술과 사업 인사이트가 소개됩니다. 강이구 코오롱베니트 대표와 협력사인 박성현 리벨리온 대표가 기조연사로 나서며 각 사업 본부 리더들이 주요 파트너사와 함께 사업 영역별 추진 전략을 발표할 예정입니다.

퓨어스토리지도 같은 날 서울 잠실 시그니엘 호텔에서 데이터·스토리지 혁신 컨퍼런스 '퓨어액셀러레이터 2025 서울' 기자간담회를 개최합니다. 이번 행사에서는 글로벌 데이터 주권 보고서와 엔터프라이즈 데이터 클라우드 기반의 차세대 데이터 전략 등이 발표될 예정입니다. 또 퓨어스토리지 고객사인 람다256이 참석해 서비스 도입 사례를 공유합니다.

한국피지컬AI협회는 10월 1일 국회의사당 의원회관에서 '피지컬AI 국가 대전환 전략' 국회 컨퍼런스를 개최합니다. 이번 행사는 한국피지컬AI협회의 출범을 기념해 피지컬AI를 통한 국가 대전환 전략과 산업별 활용 사례를 공유하는 자리로 진행됩니다. 국회·정부·산업계·학계 관계자들이 한자리에 모여 우리나라 피지컬AI의 미래 비전을 논의할 예정입니다.

배달·유통 플랫폼 수수료 해법 모색 정책포럼 개최

10월 1일 ‘공정한 유통생태계를 위한 플랫폼 정책 방향’ 정책포럼이 열립니다. 이번 포럼은 배달·유통 플랫폼의 수수료 체계를 둘러싼 학계와 산업계의 다양한 시각을 공유하는 자리입니다. 디지털 전환과 플랫폼 경제 확산으로 이해관계자 간 갈등이 커지는 상황에서 정책 대안을 논의하는 것이 목적입니다. 특히 수수료 상한제의 효과와 한계, 대안적 제도 설계 방향을 심층적으로 다룰 예정입니다. 행사는 한국상품학회 주최, 네모미래연구소 주관으로 대한상공회의소에서 오후 2시부터 개최됩니다.

더불어민주당 조인철 의원과 한국경영과학회는 29일 국회의원회관에서 ‘AI 3강 도약 달성을 위한 AI 인프라 정책 방향’ 토론회를 공동 개최합니다. 토론회는 ‘AI’를 둘러싼 미중 패권경쟁이 심화하는 가운데 우리나라의 현 주소를 진단하고, ‘AI 3강 도약’을 위해 우리나라가 지향해야 할 AI 인프라, 정보통신서비스, 사이버 보안 분야의 정책 대전환 방안에 대해 정부와 학계 전문가들의 의견이 제시될 예정입니다.

이륜차 배달라이더. (사진=우아한청년들)

‘디지털 대전환 시대의 한의약: AI와의 동행’ 국회 토론회

‘디지털 대전환(DX) 시대의 한의약: AI와의 동행’을 주제로 AI 활용을 통해 디지털 헬스케어 시장에서의 한의약 경쟁력을 확보하고, 한의약 산업의 경쟁력 강화를 위한 산·학·연 협력 및 정책 기반 마련을 논의하는 국회 토론회가 열립니다. 대한한의사협회는 오는 9월30일(화) 오전 10시부터 국회의원회관 제1간담회실에서 한민수‧소병훈‧조정훈‧황정아‧조인철‧이주희 국회의원 공동주최와 대한한의사협회‧한국한의약진흥원 공동주관, 보건복지부 후원으로 열리는 이번 토론회는 ▲AI 대전환을 통한 한의약의 재도약(김상진 한국한의약진흥원 단장) ▲디지털 전환(DX) 시대의 AI 강국을 향한 전략(조성배 연세대 인공지능융합대학 교수)에 대한 발표가 예정돼 있습니다. 이어 패널토론에서 AI 관련 국가 정책과 한의계의 AI 활용 현황 및 과제 등에 대한 논의할 예정입니다. 대한한의사협회는 전통의약 기술과 AI 기술을 융합한 한의약 산업의 혁신적 생태계 조성을 위해 최근 한의계와 정보통신계 전문가들이 참여하는 ‘한의약 AI 융합 추진 TF’를 출범하고 본격적인 활동에 들어갔습니다.

관련기사

F5, API 보안 리포트 발표 기자간담회 개최

애플리케이션 전송 및 보안 전문 글로벌 기업 F5가 29일 오전 10시 F5코리아 오피스에서 'F5 API 보안 리포트 발표 기자간담회'를 개최합니다. 이번 기자간담회에서는 한국이 국가 인공지능(AI) 전략을 가속화하며 자율 플랫폼, 스마트 제조, 디지털 행정 서비스까지 글로벌 AI 도입을 선도하는 과정에서 API 리스크 역시 빠르게 확대되고 있음을 짚습니다.

혁신과 보안의 균형을 가늠하는 중요한 시험대가 되고 있음을 강조합니다. 또한 F5코리아 이형욱 지사장과 이진원 상무가 F5의 최신 APAC API 보안 리포트에 담긴 한국 인사이트를 소개하고, 국내 기업이 위기 대응력을 강화하고 민감한 데이터를 보호하며 에이전틱 AI의 잠재력을 극대화할 수 있도록 지원하는 F5의 대응 전략과 보안 솔루션을 소개할 예정입니다.