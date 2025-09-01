"모두 함께하는 AI 축제"...30일부터 코엑스서 'AI 주간' 열린다

‘2025년 AI 주간’이 오는 30일부터 사흘간 서울 삼성동 코엑스에서 열린다.

과학기술정보통신부는 AI 주간이 ▲AI 기술 전시와 컨퍼런스로 구성된 ‘AI 페스타 2025’ ▲AI 기반 ‘서울 글로벌 AI 필름 페스티벌(SGAFF)’ ▲시민 체험형 서울 스마트 라이프 위크(SLW) 등 3개 대형 행사가 유기적으로 연계돼 시너지 효과를 낼 것이라고 밝혔다.

AI 주간은 모든 국민이 AI 기술을 체험하고 함께 참여할 수 있는 ‘국민 참여형 열린 축제’를 지향하며 AI가 산업·미디어·도시 정책 전반과 융합되는 모습을 종합적으로 선보이는 국내 최대 규모의 융합형 행사다.

먼저 과기정통부가 주최하고 한국인공지능소프트웨어진흥협회(KOSA), AI페스타조직위원회가 주관하는 ‘AI 페스타 2025’는 국내외 최신 AI 기술 동향을 조망하는 국내 인공지능 분야 최대 규모의 전시 컨퍼런스 행사다.

AI 페스타 2025에서는 ‘AI Everything, AI Everywhere’를 주제로 초거대 언어모델(LLM), 생성형 AI, 자율주행, 로봇 센서, AI반도체, 디지털 헬스케어 등 AI를 다양한 산업 분야에 적용 중인 국내외 혁신 기술이 대거 전시된다.

특히 글로벌 AI 선도 기업의 기조연설과 국내외 주요 기업의 AI 핵심 리더들이 함께 참여하는 국제 컨퍼런스를 통해 최신 AI 기술 트렌드와 산업 전망 그리고 실제 활용 사례를 심도 있게 접할 수 있다.

AI Festa 2025

과기정통부, MBC, 서울특별시가 주최하고 MBC가 주관하는 제1회 SGAFF는 ‘AI와 인간의 하모니, 춤추는 미디어’를 주제로 전 세계 창작자들을 대상으로 한 AI 활용 방송콘텐츠 공모전 행사다.

총 상금 1억5천만 원 규모의 공모전에서 수상작은 방송 상영, 방송 연계, 후속 제작 지원 등 실질적인 사업화 기회를 제공받는다. MBC는 AI를 단순한 제작 도구를 넘어 창작의 새로운 주체로 인식하는 미디어 패러다임 변화를 선도하고, 기술과 예술이 융합된 세계적 수준의 콘텐츠 축제로 발전시킬 계획이다.

서울특별시와 세계스마트시티기구(WeGO)가 주최하고 서울AI재단이 주관하는 SLW)는 AI, 모빌리티, 지털 포용 기술 등 첨단 ICT가 시민의 삶을 어떻게 혁신하는지 직접 체험할 수 있는 시민 참여형 국제 행사다. 직접 만지고 경험하는 체험형 전시관을 핵심으로 AI, 모빌리티, 로보틱스 등 혁신 기술을 보유한 300여 개 기업이 참여한다. 사회적 약자를 위한 기술 등 '사람 중심'의 기술들을 중점적으로 선보일 계획이다.

SLW 행사 중에는 세계 각국의 스마트 도시 전문가들이 한자리에 모여 글로벌 포럼을 개최한다. 이 포럼에서는 급변하는 기술 환경 속에서 지속 가능한 스마트 도시를 만들기 위한 정책과 기술을 논의하고, 국제적인 협력 방안을 모색할 예정이다.

2025년 AI 주간은 범정부 차원의 융합형 행사로 모든 국민이 참여하고 즐길 수 있는 포용적 성격을 갖는다. 정부는 이 행사를 통해 AI 산업, 방송미디어, 스마트시티 분야에서 국내외 기업 간 활발한 협업을 촉진하고, 대한민국이 AI 중심 사회를 넘어 사람 중심의 AI 디지털 대전환을 주도하는 글로벌 리더로서의 입지를 공고히 할 계획이다.

배경훈 과기정통부 장관은 “AI 주간은 AI가 산업과 일상에 어떻게 활용되고 스며들고 있는지를 직접 체험하고 느낄 수 있는 축제의 장이 될 것”이라며 “앞으로도 누구나 AI를 쉽게 활용할 수 있고, AI가 국민의 삶에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하고 세계 3대 AI 강국 도약을 위한 인프라 구축과 현장 중심의 정책 추진에도 최선을 다하겠다”고 말했다.