사상 초유 국정자원 화재에 총리실 홈페이지도 '난리'…복구는 언제?

대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 정부 업무 시스템이 대거 마비된 가운데 국무조정실·국무총리비서실 홈페이지도 접속할 수 없는 것으로 나타났다.

27일 오전 11시 30분 현재 국무총리실 홈페이지에 접속을 시도하면 연결이 되지 않고 '사이트에 연결할 수 없다'는 안내만 뜬다.

정부 대외 서비스는 물론, 내부 업무 전산망인 '온나라시스템'과 정부 부처를 지휘·감독하는 주요 곳마저 '먹통'이 되면서 정부는 위기경보 단계를 '경계'에서 '심각'으로 격상시켰다. 다만 대통령실 홈페이지는 현재 정상적인 접속이 가능하다.

(사진=총리실 홈페이지 접속 화면 캡처)

앞서 김민석 국무총리는 이날 오전 정부서울청사에서 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "(화재로 인해) 세종과 대전 정부 부처 내부 전산망이 마비됐고 부처 홈페이지 접속도 원활하지 않다"고 언급한 뒤 신속한 전산 시스템 복구 방침을 밝힌 바 있다.

전날 정부 전산시스템이 있는 국정자원 전산실 리튬배터리에서 발생한 화재는 10시간여 만에 초진이 완료된 가운데 리튬이온배터리팩 384개와 해당 층에 있는 서버가 소실된 것으로 확인됐다. 특히 5층 내부 온도가 장시간 고온으로 지속돼 내부에 있는 서버 등은 대부분 소실된 것으로 보고 있다. 이 탓에 현재 모바일 신분증과 정부24 등 정부 업무시스템 647개의 가동이 중단됐다.

김기선 유성구 긴급구조통제단장은 이날 오전 10시 국정자원 앞에서 브리핑을 열어 "최초 화재 당시 우측 리튬이온배터리팩에서 불이 나 소실된 배터리팩 개수를 192개로 파악했다"며 "하지만 불길이 확대되면서 반대편에 있던 배터리팩까지 소실돼 현재 소실된 배터리팩은 384개다"고 말했다.