국정자원 화재 10시간만에 초진...중대본 가동, ‘심각’ 단계

대전 유성구 국가정보자원관리원에서 발생한 화재가 밤샘 진화 끝에 10시간 만에 초기 진화가 이뤄졌다.

27일 대전소방본부에 따르면 이날 오전 6시 30분께 초진을 완료했으며 현재 소화 작업을 중단하고 내부 온도를 낮추기 위한 배연 작업을 진행 중이다.

소방 당국은 인력 171명과 소방차 63대를 투입해 화재 진압에 나섰다. 국가자원 데이터가 저장된 점을 고려해 화재 진압에 소화전 물 사용을 극도로 자제했다.

국가정보자원관리원 정문 현판.

화재는 전산실 내 배터리 교체를 위한 사전작업으로 전원을 내렸다가 배터리가 폭발하면서 발생한 것으로 전해졌다.

관련기사

국정자원에서 관리하는 정보 시스템은 총 647종이다. 행안부는 국가정보자원관리원 화재로 대전 본원에 입주한 정부 서비스가 중단됐다면서 화재로 영향을 받은 정부 서비스는 모바일 신분증과 국민신문고 등 1등급 12개, 2등급 58개 시스템으로 파악했다.

행안부는 오전 8시 윤호중 장관 주재로 국가정보자원관리원 화재로 발생한 행정정보시스템 장애 대응 상황판단회의를 열어 행정정보시스템 재난 위기관리 표준매뉴얼에 따라 위기경보 수준을 ‘경계’에서 ‘심각’으로, 위기상황대응본부를 중앙재난안전대책본부로 격상했다