알티베이스, 베트남 DB 전문기업 BNH와 전략적 협력

국내 대표 데이터베이스 관리시스템(DBMS) 개발사 알티베이스는 베트남 현지 데이터베이스 전문기업 BNH와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

특히 이번 협약식은 단순한 체결식을 넘어 ‘2025 ALTIBASE Vietnam Conference’ 형식으로 진행, 베트남 주요 통신사와 금융권의 핵심 의사결정권자들이 대거 참석, 현지 시장의 뜨거운 관심을 보여줬다. 주요 참석자는 IBM 베트남 LinuxOne 담당자, 모비폰의 IT센터 센터장과 시스템통합부 부장 등이 자리했다.

금융권에서는 테크콤뱅크 운영센터장, SHB은행 IT본부 부본부장, LPBank IT본부 부본부장, SeABank 데이터베이스플랫폼관리부 부장이 각각 참석했다. 또 VPBank의 DBA부 부부장, MBBank의 DBA부 부부장, VIB은행의 데이터베이스배포부 부장, 비엣콤뱅크의 인프라부 부부장 등이 참석해 베트남 금융업계의 데이터베이스 혁신에 대한 높은 기대감을 보였다.

남서우 알티베이스 해외영업 및 마케팅 본부장(왼쪽 세번째)이 BNH와 협약을 맺고 있다.

BNH, 베트남 대표 DB 전문기업으로 금융·통신 고객 다수 보유

알티베이스와 MOU를 맺은 BNH는 고급 데이터베이스 기술과 보안 솔루션 분야에서 전문성을 갖춘 베트남의 대표적인 IT 서비스 기업이다. 주요 사업 영역은 데이터베이스 관련 컨설팅 및 기술 지원, 고가용성(High Availability) 및 데이터베이스 이전 서비스, 데이터베이스 보안 평가·인증·시스템 구축 및 보안 정책 수립 등이다.

또 데브옵스(DevOps) 솔루션, 기술 이관, 아웃소싱, 라이선스 및 구독 서비스 등 다양한 IT 솔루션을 제공하고 있다. SHB은행, NCB은행, MBBank, VPBank 등 베트남 주요 금융기관들과 오라클 기술 지원 및 데이터베이스 컨설팅 프로젝트를 수행한 실적을 보유하고 있다.

"세계 최초 하이브리드 DBMS로 베트남 시장 공략"

이번 협약을 통해 양사는 BNH의 금융, 통신, 공공 부문 고객을 대상으로 알티베이스의 인메모리 하이브리드 DBMS 솔루션을 공동 제안하고 적용할 예정이다. 알티베이스는 세계 최초로 하이브리드 DBMS를 상용화한 기업으로, 인메모리 기능의 고성능과 디스크 기반의 안정성을 동시에 제공한다.

특히 BNH의 고가용성 아키텍처 구축 역량과 알티베이스의 DB 샤딩(sharding) 및 복제 기술을 결합해 대규모 트랜잭션 처리가 가능한 고성능 DBMS 시스템을 현지 고객들에게 제공할 계획이다. 이번 협약 직후 베트남 주요 금융기관을 대상으로 PoC(Proof of Concept)를 신속히 추진, 알티베이스의 성능과 안정성을 직접 검증할 예정이다.

알티베이스는 베트남 주요 통신사와 금융권의 핵심 의사결정권자들을 초청해 베트남 현지에서‘2025 ALTIBASE Vietnam Conference’ 행사를 개최했다.

기존 오라클·SQL Server 고객사 대상 전환 컨설팅 공동 수행

두 회사는 베트남에 있는 오라클(Oracle), SQL서버(SQL Server) 기반 고객사를 대상으로 알티베이스로의 전환 및 성능 개선 컨설팅을 공동으로 수행하기로 했다. 이를 통해 기존 시스템의 한계를 극복하고 더 나은 성능과 비용 효율성을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

또 보안 및 컴플라이언스 측면에서도 고객 맞춤형 데이터 보안 체계를 제공해 베트남 현지 규제 요구사항에 부합하는 솔루션을 구축할 예정이다.

동남아 시장 공략의 교두보 역할 기대

알티베이스 남서우 해외영업 및 마케팅 본부장은 “베트남은 인구 약 1억 1천만 명의 거대 시장으로, 도시화와 디지털 인프라 확장이 빠르게 진행되며 핀테크 및 실시간 트랜잭션 처리 수요가 폭발적으로 증가하고 있다"면서 "특히 금융·통신·공공 산업 전반에서 안정적인 대규모 데이터베이스 시스템에 대한 수요가 높아지고 있는 만큼, BNH와의 협력을 통해 이러한 요구를 충족시키고 기존 오라클 및 SQL서버 기반 시스템이 가진 성능·비용 한계를 해소할 수 있는 최적의 대안을 제시할 것”이라고 밝혔다.

또 BNH는 “알티베이스는 이미 글로벌 금융·통신사에서 검증된 하이브리드 DBMS 기술력을 보유하고 있으며, 이를 활용해 현지 고객들에게 차별화된 데이터베이스 솔루션을 제공함으로써 베트남 시장에서 경쟁력을 크게 높일 수 있을 것으로 기대한다"면서 "양사는 금융, 통신, 공공기관을 시작으로 PoC를 신속히 추진하고, 이를 통해 확보한 성공 레퍼런스를 기반으로 베트남을 넘어 동남아 전체 시장으로 사업 확장을 가속화할 계획”이라고 말했다.

양사는 이번 협약을 통해 베트남 시장에서 상호 협력을 강화하고, 나아가 동남아 전체 지역으로 사업 확장을 도모할 예정이다.