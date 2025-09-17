알티베이스, 통합 매뉴얼 페이지 오픈...사용자 편의성 대폭 향상

국산 데이터베이스관리시스템(DBMS) 전문기업 알티베이스가 신규 통합 매뉴얼 페이지를 17일 선보였다. 이번 업데이트는 기존 여러 곳에 분산돼 있던 알티베이스 관련 문서들을 하나의 페이지로 통합해 사용자 편의성을 크게 개선한 것이 특징이다.

새로운 매뉴얼 페이지는 알티베이스 7.3 버전 기준으로 제작했고, 새 주소로 정식 정식 서비스 중이다. 기존에는 사용자들이 필요한 문서를 찾기 위해 여러 사이트를 돌아다녀야 했지만, 이제는 한 곳에서 모든 매뉴얼을 확인할 수 있게 됐다.

■ 향상된 검색 기능으로 정보 접근성 극대화

특히 눈에 띄는 개선점은 검색 기능 강화다. 새로운 매뉴얼 페이지에서는 검색 시 하단에 관련 검색 결과 리스트가 노출, 사용자들이 원하는 정보를 보다 쉽게 찾을 수 있게 했다. 이는 기존의 깃허브(GitHub) 기반 문서 시스템에서는 제공하기 어려웠던 기능이다.

또 매뉴얼 수정 시에도 약 10분 내에 빌드가 완료돼 실시간으로 업데이트가 반영되는 시스템을 구축했다. 이를 통해 사용자들은 항상 최신 정보에 접근할 수 있게 됐다.

■ 통합 플랫폼으로 사용자 경험 개선

알티베이스 대고객 기술지원 관계자는 "홈페이지와 매뉴얼이 분리돼 있던 과거에는 사용자들이 종종 불편을 호소했는데, 이번 통합을 통해 한 곳에서 모든 정보를 확인할 수 있게 됐다"고 설명했다.

회사는 알티베이스 메인 홈페이지의 매뉴얼 탭을 클릭하면 새로운 통합 매뉴얼 페이지(https://manual.altibase.com/7.3/)로 바로 연결되도록 접근성을 높였다. 이를 통해 사용자들의 편의성을 더욱 향상시킬 계획이다.

한편 알티베이스는 1999년 설립된 국내 대표적인 DBMS 전문기업이다. ETRI(한국전자통신연구소) 연구 과제를 기반으로 한 100% 국산 기술력을 보유하고 있다. 이번 매뉴얼 페이지 통합은 사용자 중심의 서비스 개선을 위한 지속적인 노력의 일환이다.