정철동 LGD 사장, OLED 패널 초격차 자신..."하반기 실적 확대 전망"

LG디스플레이가 OLED(유기발광다이오드) 패널 기술에 대한 자신감을 드러냈다.

정철동 LG디스플레이 대표이사 사장은 26일 송파구 롯데호텔월드에서 열린 ‘제16회 디스플레이의 날 기념식’ 직전 기자들과 만나 OLED 패널 초격자 경쟁력을 자신했다.

정철동 LG디스플레이 사장이 기자단의 질문에 답하고 있다.(사진=LG디스플레이)

정 사장은 삼성전자와 중국업체들이 마이크로 LED 패널을 선보인 것에 대해 "결국은 LCD(액정표시장치)라고 생각한다"며 "저희 연구소에서 (분석한 결과) LCD TV 패널이 OELD 정도의 화질을 만들기 위해선 정면 기준으로 최소 15만 정도의 블록이 돼야 한다"고 말했다. 마이크로 LED, 미니 LED 패널 등이 아직 OLED를 따라올 수 없다는 것이다.

하반기 실적에 대해서도 자신감을 내비쳤다. "하반기 실적 개선폭은 상반기보다 더 확대될 것"이라며 "시장의 기대치에 부합할 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 말했다.

LG디스플레이는 올해 4년 만에 연간 흑자 전환에 성공할 것으로 전망된다.

관련기사

8.6세대 OLED 라인 투자 계획에 대해선 "그 사업이 정말 필요한 것인지, 경쟁사들과의 경쟁 구도 등 여러 관점에서 들여다보고 있고, 또 LG디스플레이가 가진 인프라를 활용하는 방안도 검토 중"이라며 "(투자 가능성은) 열려 있다"고 말했다.

한편 정 사장은 지난 25일 구광모 LG그룹 회장이 주재한 그룹 사장단 회의에서 구 회장이 어떤 점을 강조했는지 묻는 말에는 "생산 공장을 비롯한 전체 사업장의 안전에 대해 굉장히 강조하셨다"고 전했다.