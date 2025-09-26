K-디스플레이 미래는 OLED… LG디스플레이 정철동 "OLED 기술리더십 강화"

“한국 디스플레이의 미래는 OLED(유기발광다이오드)고, OLED의 미래도 OLED입니다.”

정철동 LG디스플레이 사장은 26일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열린 ‘제16회 디스플레이의 날 기념식’에 앞서 취재진과 만나 이 같이 말했다. 현재 사업성이 가장 높은 기술인 OLED에 집중하겠다는 의도다.

아울러 중국이 가격 경쟁력을 넘어 품질, 기술까지 빠르게 추격하고 있는 가운데 한국 디스플레이의 경쟁력 확보를 위한 방안은 OLED 기술격차라는 의도로 풀이된다.

정 사장은 “시장을 선도하기 위해서는 결국 기술”이라며 “사업성 있는 기술에 집중하고 기술리더십을 더욱 강화해 차별적 고객가치를 만들겠다”고 말했다.

정철동 LG디스플레이 사장.(사진=LG디스플레이)

한국 디스플레이의 미래는 OLED

최근 한국 디스플레이 산업 경쟁력에 대한 위기감이 고조되며 초격차 유지를 위한 업계의 논의가 활발하다.

2024년 기준 국내 디스플레이 산업 매출은 약 60조원, 수출액은 약 187억달러 및 설비투자 11조2천억원으로 전체 제조업 투자의 8%를 차지하며 약 8만명의 고용을 창출하고 있다. 우리 경제와 국가경쟁력을 떠받치는 핵심산업이나 글로벌 경쟁이 치열해지며 경쟁력 약화 우려가 커지는 것이다.

중국은 연간 수조 원 이상의 정부 보조금을 투입하고, 미국과 일본은 소재·장비 공급망을 전략적으로 관리하며 자국 산업을 보호하고 있다. 한국의 경쟁력은 OLED 기술력에 있다.

지난 23일 국회에서 열린 ‘디스플레이 산업 경쟁력 강화를 위한 정책 토론회’에서도 국내 OLED 리더십 확보를 위한 산업정책 방향들이 논의됐다. 미국 IRA처럼 직접 환급제와 세액공제 이월기간을 현행 10년에서 20년 이상으로 연장하는 방안 등이 제안됐다.

LG디스플레이, OLED로 체질 개선 후 연간 흑자 가시화

OLED로 체질 개선에 성공한 LG디스플레이는 하반기 실적 전망도 긍정적이다.

증권가에서 추정하는 3분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회한다. 증권정보업체 에프엔가이드에 따르면 3분기 LG디스플레이 영업이익 컨센서스는 3천633억원이다. 최근 중소형 패널 호재가 이어짐에 따라 증권사들에서 영업이익 전망치를 4천억원대로 높였다. 평균 컨센서스가 4천354억원까지 올라, 15분기만에 가장 큰 영업이익을 달성할 것으로 예측되고 있다.

시장에서 보는 깜짝 실적 배경은 애플 스마트폰, 태블릿, 워치 신제품 출시효과와 더불어 고객사내 시장점유율 확대, 워치의 경쟁사 사업 철수 효과가 가장 큰 요인으로 꼽힌다. 대형 OLED 역시 TV와 게이밍 모니터 수요 강세에 안정적인 흑자 기조가 이어질 것이라는 전망이다.

전체 TV 시장은 2013년부터 2억원 대 수준에 머물러 있지만 대형·프리미엄 시장은 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 OLED TV 출하량은 올해 640만 대로 지난해보다 5.4% 증가할 것으로 전망됐다.

김소원 키움증권 연구원은 연간 턴어라운드를 기대하면서 “과거에는 코로나19 특수효과 등 외부 변수에 따라 LCD 업황과 동행하는 실적 호조가 주를 이뤘다면, 이제는 OLED 중심의 자체 펀더멘탈만으로 영업이익 1조원 이상의 체력을 확보했다는 점이 고무적”이라 평가했다.

관련기사

한편 이날 LG디스플레이 윤수영 CTO(최고기술책임자)는 세계 최초 대형 OLED 상용화, 차세대 디스플레이 기술 개발 등의 공로를 인정받아 은탑산업훈장을 받았다.

이번 수훈은 LG디스플레이의 OLED 신시장 개척 노력과 세계 최고 R&D 혁신 역량이 국가 기술 경쟁력 제고에 기여한 성과를 인정받았다는 데 의미가 크다.