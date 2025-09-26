이청 삼성디스플레이 사장 "세제 혜택 일관돼야...8.6세대 내년 3분기 양산"

“저희가 바라는 것은 항상 비슷한데, 세제 혜택이 좀 일관되게 쭉 이어졌으면 합니다.”

삼성디스플레이 대표 이청 한국디스플레이산업협회장은 26일 송파구 롯데호텔월드에서 진행되는 제16회 디스플레이의 날 기념식에 앞서 기자들과 만나 “투자를 하거나 무언가를 할 때 정책이 이어지는 게, 경쟁하는 입장에서 굉장히 중요하다”며 이같이 말했다.

이청 한국디스플레이산업협회 협회장 겸 삼성디스플레이 사장이 취재진의 질문에 답변하고 있다.(사진=전화평 기자)

아울러 기술 유출에 관한 정책도 강화해야 한다고 제언했다.

그는 “디스플레이가 반도체 다음으로 인력 등 부분에서 정보가 나가는 경우가 많다”며 “나가면 굉장히 큰 손실이기 때문에 정부가 나쁜 방향으로 새 나가지 않게 많이 도움을 주셨으면 한다”고 말했다.

최근 삼성디스플레이와 중국 BOE의 소송이 디스플레이 산업 전반에 미칠 영향에 대해서는 “공정한 경쟁”을 강조했다. 삼성디스플레이는 BOE를 상대로 미국 ITC(국제무역위원회)에 제기한 OLED 영입비밀 침해 소송에서 최근 승소한 바 있다. 이에 BOE는 약 15년 동안 미국 시장에 OLED 패널 수출이 금지됐다.

이 협회장은 “디스플레이 업계와 고객 분들이 공정한 경쟁을 굉장히 원하는 분위기”라고 밝혔다.

차세대 제품인 8.6세대 양산은 내년 2분기~3분기 중 양산할 것으로 전망된다. 8.6세대는 디스플레이 유리원판(원장)의 크기가 2250㎜ X 2600㎜인 패널이다. 기존 IT용 OLED 패널인 6세대 대비 유리원판의 크기가 2배 가량 커, 생산효율성이 뛰어나다.

그는 “8.6세대는 내년 2분기 말에서 3분기 중 양산할 것이고 현재까지는 굉장히 잘 순항하고 있다”고 설명했다.

올해 3분기 실적에 대해서는 긍정적인 기색을 내비쳤다. 하반기는 전통적으로 디스플레이 업계 실적이 상승하는 시기이기 때문이다.

그는 “주요 고객들이 클래식 제품 등을 하반기에 많이 내기 때문에 나쁘지 않을 것으로 예상된다”고 말했다. 내년 출시 예정인 북미 고객사의 폴더블 OLED 단독 공급에 대해서는 “잘 준비하고 있다”고 덧붙엿다.