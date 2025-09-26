[영상] 고양이가 밀가루 반죽 '조물딱'…메타가 꺼낸 AI 新 무기, 韓서는 경험 못 한다

최근 인공지능(AI) 시장 주도권을 잡기 위해 안간힘을 벌이고 있는 메타가 새로운 무기를 꺼냈지만 국내에서는 경험해 볼 수 없다. '메타 AI'가 한국에서 지원되지 않아서다.

26일 테크크런치에 따르면 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 지난 25일 자신의 인스타그램을 통해 AI 생성 영상 피드 '바이브스(Vibes)' 론칭 소식을 전하며 직접 AI 생성 영상을 공개했다. 이 영상에선 복슬복슬한 생명체들이 큐브 사이를 뛰어다니거나 고양이가 반죽을 치대는 모습, 고대 이집트가 내려다보이는 발코니에서 셀카를 찍는 고대 여성의 모습 등이 담겼다.

(영상 캡처=마크 저커버그 메타 CEO 인스타그램)

'메타 AI' 앱에서 경험할 수 있는 이 피드는 '틱톡', 인스타그램 '릴스' 등과 비슷하지만 모든 콘텐츠가 AI로 만들어졌다는 점에서 차별화됐다. 이용자들은 '바이브스'를 통해 직접 영상을 생성하거나 기존 영상을 섞어 배경·음악·스타일을 바꿀 수 있다. 또 이를 피드에 공유하거나 인스타그램과 페이스북 스토리로 교차 게시할 수 있다.

메타 측은 "사용자가 피드를 탐색하면서 제작자와 다른 사용자들이 만든 AI 생성 영상을 볼 수 있다"며 "시간이 지날수록 우리의 알고리즘이 개인화된 콘텐츠를 추천한다"고 설명했다.

알렉산더 왕 메타 최고 AI 책임자는 "초기 버전의 '바이브스' 개발을 위해 미드저니, 블랙 포레스트 랩스 등 AI 이미지 생성 기업과 협력하고 있다"며 "자체 AI 모델 개발도 병행하고 있다"고 밝혔다.

(영상 캡처=메타 공식 홈페이지)

현재 국내에선 '메타 AI' 앱과 웹사이트가 지원되지 않아 '바이브스'를 직접 경험해 볼 수 없다. '메타 AI' 앱은 사용자가 메타의 AI 기능을 활용할 수 있도록 만든 독립형 앱으로, 지난 2024년부터 미국, 캐나다, 영국 등 일부 국가에서만 선보여지고 있다. 또 '메타 AI' 앱은 '레이밴 메타' 스마트 글래스와도 연동돼 새로운 경험을 할 수 있도록 도와준다.

다만 저커버그 CEO가 이번에 야심차게 선보인 '바이브스'에 대한 시장의 반응은 냉랭하다. AI 콘텐츠가 이미 소셜미디어(SNS)에 넘쳐나는 상황에서 'AI 버전 틱톡'을 만들겠다는 메타의 행보가 의문이라는 지적이다. 저커버그 CEO의 인스타그램 게시물에도 "아무도 원하지 않는다", "스스로 AI 쓰레기를 올리고 있다", "도대체 왜?"라는 부정적 반응이 쏟아지고 있다.

테크크런치는 "유튜브 등 주요 플랫폼은 AI로 생성된 저품질 콘텐츠 확산을 막기 위한 조치를 강화하고 있는 상황"이라며 "메타 역시 올해 초 '비(非)독창적'인 페이스북 콘텐츠를 줄이겠다며 제작자들에게 '진정성 있는 스토리텔링'을 주문한 바 있어 이번 행보는 더욱 모순적으로 비친다"고 꼬집었다.