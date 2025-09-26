"미래의 흑백요리사 누구?"…익산 달군 'NS푸드페스타' 가보니

앳된 얼굴에 긴장감이 가득했다. 함께 대회에 참가하는 동료와 함께 요리 순서를 되새기는 팀도 있었다. 하나 둘 셋 소리와 함께 정면의 커다란 화면에서 60이라는 숫자가 떴다. 동시에 칼질하는 소리가 장내를 가득 채웠다.

전북 익산 ‘NS푸드페스타 2025’에서 열린 요리경연대회 첫날의 모습이다. 이날 개막한 NS푸드페스타의 요리경연대회는 이틀에 걸쳐 일반인·대학생·아빠와 자녀·글로벌(재한 외국인) 등 4개 부문에 총 130여 팀이 참가해 역대 최대 규모로 치러진다. 상금 규모는 약 1억원에 달하고 미식간편식 부문 대상에게는 상금 3천만원이 주어진다.

70개팀 참여해 60분간 요리 대결…“국내 최대 규모”

개막식 직후 열린 요리경연대회에는 2인 1팀으로 구성된 70개팀이 참여해 60분간 치열한 요리경연을 펼쳤다.

26일 열린 'NS푸드페스타2025 in 익산' 요리경연대회에서 참가자가 요리하고 있다.

일반인이 참여한 미식간편식 경연 부문 50개팀은 '신선한 식재료를 활용한 가장 맛있는 레시피'를 주제로 요리 실력을 겨뤘다. 조리전공대학생들로 구성된 오드그로서 부문 20개팀은 경연 현장에서 공개된 비밀 식재료인 토마토와 계란을 이용해 즉석에서 요리경연을 벌였다.

대회에 참가한 고등학생 김나경 씨는 잔뜩 긴장한 얼굴로 “너무 긴장된다”며 “타르트를 준비해 왔는데 준비한 것을 잘 해내고 싶다”고 답했다.

대회가 시작되자 심사위원들은 날카로운 눈을 빛내며 조리 과정을 심사하기 시작했다. 심사를 맡은 안유성 명장은 기자들과 만나 “NS푸드페스타가 18회를 맞았는데 이렇게 오랜 기간 요리대회를 이어가는 경우가 많지 않다”며 “상금도 크고 단일 요리 대회로는 대한민국에서 가장 클 것”이라고 답했다.

안유성 명장이 'NS푸드페스타2025 in 익산' 요리경연대회에서 심사하고 있다.

이어 “요리에서 가장 중요한 것은 맛이고 숙련 기술이 얼마나 발휘되고 있는지도 중요하다”며 “대한민국 명장님들이 날카로운 눈으로 요리의 스킬 등을 잘 집어내 올해에도 아마 좋은 요리가 탄생할 것 같다”고 설명했다.

관람객들도 호평했다. NS푸드페스타를 방문한 70대 여성은 “TV에서만 보던 장면을 실제로 보니 너무 신기하다”며 “대회가 흥미진진하고 긴장됐다”고 말했다.

갓 튀긴 치킨·당일 도계 닭꼬치 무료 제공

야외 공간에는 익산 대물림 맛집 홍보관과 지역 농특산물 전시·시식 코너, 하림 더미식을 비롯해 선진·팜스코·주원산오리·한강식품 등 하림그룹 식품 계열사의 시식 부스가 마련됐다.

가장 줄이 길었던 곳은 하림 맥시칸 치킨 팝업스토어다. 지난 성수동 팝업 성공 경험을 잇는 프로그램으로 단순한 제품 홍보를 넘어 레트로 감성과 최신 트렌드를 결합한 공간으로 꾸며졌다. 더미식 카카오톡 플러스친구를 추가하면 갓 튀긴 치킨과 무알콜 맥주를 무료로 증정하는 행사도 진행했다.

'NS푸드페스타2025 in 익산' 내 하림 멕시칸치킨 팝업스토어에 관람객들이 줄을 선 모습.

하림그룹이 최근 출시한 신선 직배송 식품플랫폼 오드그로서 브랜드존에도 많은 관람객이 몰렸다. 오드그로서는 당일 산란한 달걀의 신선함을 직접 눈으로 볼 수 있는 체험존과 당일 도계한 신선한 닭고기로 만든 닭꼬치를 시식할 수 있는 코너를 운영했다.

익산에 거주 중인 20대 여성은 “작년에는 바빠서 푸드페스타에 오지 못해 아쉬워 올해는 방문했다”며 “무료로 치킨을 먹을 수 있어 좋고 푸스페스타라는 이름답게 먹거리가 많아서 좋다”고 말했다.

청년창업페스타와 식품 스타트업 경진대회, 지역식품 전시·판매 등 다채로운 공익행사도 펼쳐졌고 프레시마켓과 상생마켓, 향토음식 체험관도 운영됐다.

다만 아쉬움의 목소리도 일부 있었다.

하림 오드그로서 팝업스토어의 당일 도계한 닭으로 만든 닭꼬치

지난해에 이어 올해도 NS푸드페스타를 찾은 30대 여성은 “작년에 지역 카페에서 행사 소식을 알고 방문했을 때는 너무 재밌었지만 올해는 진행이 미흡한 등 어수선하다고 느꼈다”며 “실내 공간은 귀빈석으로 빼서 어린 자녀와 쉴 수 있는 실내 공간이 없고 사은품도 작년보다 적다고 생각한다”고 말했다.

전주에 거주 중인 50대 남성은 “푸드페스타라고 해서 기대를 했는데 볼 거리가 부족하다”며 “음식을 직접 만드는 등 체험 요소나 다른 축제와 다른 차별점이 부족하다”고 토로했다.