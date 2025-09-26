알에스오토메이션, 로크웰과 SMC 전략회의

모션 제어 및 자동화 솔루션 전문기업 알에스오토메이션은 최근 글로벌 자동화 선도 기업 로크웰오토메이션과 개최한 차세대 스마트 모터 컨트롤러(SMC) 전략회의에서 제품 개발 진척과 향후 협력 강화를 위한 로드맵을 구체화했다고 26일 밝혔다.

양사는 이번 회의에서 제품 시험 단계에서 확인된 성능 향상 결과와 국제 표준 사이버보안 생명주기에 입각한 개발 진행 상황을 점검했다.

알에스오토메이션은 현재 스마트 모터 컨트롤러 개발이 원활히 진행되고 있으며, 글로벌 주요 고객사가 요구하는 성능, 보안 및 신뢰성 기준을 충족하는 수준까지 기술 완성도를 높이고 있다고 설명했다.

신제품은 기존 모델 대비 신뢰성과 사용자 편의성을 향상시켜 글로벌 출시를 통한 사업 성과 확대가 이루어질 것으로 전망된다.

알에스오토메이션은 이미 로크웰과 2022년부터 5년간 630억원 규모의 공급 계약을 맺으며 매출 안정성을 확보한 상태다. 이번 전략회의는 이를 넘어 추가 계약 확대 및 신규 시장 개척 가능성을 높였다.

회사는 차세대 제품이 본격 상용화될 경우 글로벌 매출 비중이 현재 약 40% 수준에서 중기적으로 60% 이상으로 확대될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

알에스오토메이션은 로크웰과의 파트너십을 기반으로 글로벌 시장 확대를 가속화해 장기적인 성장 동력을 확보한다는 계획이다.

알에스오토메이션 관계자는 "차세대 스마트 모터 컨트롤러는 글로벌 고객사들이 요구하는 최고 수준의 보안과 안정성 및 신뢰성을 확보한 제품으로 자리잡을 것"이라고 말했다.