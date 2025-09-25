미국 진출 성패, ‘HR 현지화’에 달렸다

미국 내 공장과 법인을 운영하는 한국 기업이 늘어나면서, HR 현지화 전략이 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소가 될 것이라는 주장이 제기됐다.

대한상공회의소는 25일 서울 중구 대한상의 의원회의실에서 ‘미국진출 한국기업의 현지화 가이드 및 토탈 HR 솔루션’ 세미나를 열고 구체적 대응책을 논의했다.

대한상의는 이번 세미나를 최근 조지아주 공장에서 발생한 한국 인력 구금 사건을 계기로 마련했다고 밝혔다. 단기 파견 중심 인력 운용만으로는 현지 규제와 노동환경 변화에 대응하기 어렵다는 점이 드러났기 때문이다.

미국진출 한국기업의 현지화 가이드 및 토탈 HR 솔루션 세미나 (사진=대한상의)

첫 세션에서는 사건의 외부·내부 요인을 분석했다.외부 요인으로는 트럼프 행정부의 ‘미국인 일자리 우선’ 정책, 반이민 기조, 배터리·EV 산업에서 외국 인력 확대, 지역사회·노조 반발 등이 외부 요인으로 지목됐다. 내부적으로는 단기 파견 의존이 주요 취약점으로 꼽혔다. 전문가들은 ▲ESTA 출장 원칙적 금지 ▲목적 적합 비자 확보 ▲증빙서류 지참 ▲입국 목적 명확화 ▲사고 발생 시 즉각 보고 체계 마련 등을 실무 지침으로 제시했다.

중소 자동차 협력사 A사 법무 담당자는 “직원 체류 신분을 전수 점검했고 불필요한 출장을 줄였다”며 “출장·체류 규정 교육도 강화하고 있다”고 말했다.

발표를 맡은 김성수 HRCap 대표는 “단기 대응을 넘어 장기적으로는 현지 법·제도·노동시장에 맞는 HR 거버넌스를 구축해야 한다”며 “합법 비자 포트폴리오, 협력사 규정 준수, 현지 인재 기반 운영이 핵심”이라고 강조했다.

두 번째 세션에서는 비자·노동법 등 컴플라이언스 관리와 인력 현지화 전략이 다뤄졌다. 비자 종류가 혼재된 상황에서 체계적 관리 없이는 리스크가 누적될 수 있어, ‘비자 추적 시스템’과 HR 컴플라이언스 대시보드 구축 필요성이 제기됐다. 또 파견 인력은 기술 전수에 집중하고, 운영·법규 준수는 현지 리더십이 맡는 ‘듀얼 리더십 모델’로의 전환이 제시됐다.

대기업 전자 B사 임원은 “영주권자·시민권자 인력을 보강해 공백을 메우고 있으며, 지역 교육기관과 협력해 맞춤형 인재를 양성할 것”이라고 밝혔다.

박일준 대한상의 상근부회장은 “회원사들이 안정적 HR 체계를 구축할 수 있도록 정부와 협력해 다양한 지원 방안을 모색하겠다”며 “특히 한국인 전용 E-4 비자 신설을 위한 미 주정부 협의도 진행 중”이라고 말했다.