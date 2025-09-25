김민석 총리 "비자 문제 해결 전까지 대미 투자 진전 불가능”

김민석 국무총리가 한국의 대미 투자 프로젝트가 비자 문제가 해결되기 전까지는 불확실한 상태에 머물 수밖에 없다고 밝혔다. 김 총리는 현지 근로자들 구금 우려를 불식시키기 위해 미국 정부의 신속한 대응을 촉구했다.

김 총리는 25일 블룸버그와의 인터뷰에서 “비자 문제가 해결되지 않는 한 의미 있는 진전은 사실상 불가능하다”고 강조했다.

그는 “프로젝트가 완전히 중단되거나 공식적으로 보류된 것은 아니지만, 이 문제가 해결되기 전까지는 상당수 근로자들이 미국에 입국하거나 재입국하는 데 큰 어려움이 있을 것”이라고 말했다. 비자 문제는 지난 7월 체결된 무역협정에 포함된 3천500억 달러 규모 투자 기금 불확실성으로 이어지고 있다.

김민석 국무총리가 22일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 통신사 및 금융사 해킹사고 관련 긴급현안점검회의를 주재하고 있다. (사진=뉴시스)

양국은 이달 초 조지아주에서 건설 중인 현대자동차·LG에너지솔루션 배터리 공장 급습 과정에서 수백 명의 한국인 근로자들이 구금된 사건 이후 비자 제도 개편을 논의 중이다.

구금된 이들은 약 일주일 만에 석방돼 귀국했지만, 수갑을 찬 채 연행되는 모습이 널리 퍼지며 한국 대기업들의 대규모 미국 투자 계획에 대한 실효성 논란이 제기됐다.

김 총리는 “근로자들의 안전에 대한 확실한 보장이 없는 상황에서 당사자들과 가족들이 다시 미국으로 들어가기를 꺼리는 것은 당연하다”고 밝혔다.

비자 문제는 한국과 미국이 자동차를 포함한 한국산 제품에 15% 관세를 부과하는 무역협정을 마무리 짓기 위해 치열한 협상을 벌이고 있는 시점에 불거졌다. 협상은 3천500억 달러 규모 투자 패키지를 어떤 구조로 실행할지를 놓고 양측이 이견을 좁히지 못하고 있다.

대통령실은 지난 7월 합의 당시 이 투자 기금이 주로 대출과 보증 형태로 구성될 것으로 기대한다고 언급했다. 그러나 미국 측은 양해각서(MOU) 체결을 앞두고 더 많은 지분 투자를 요구하고 있다.

김 총리는 “미국과 약속한 투자금액은 한국 외환보유액 70% 이상에 달하며, 통화스와프 없이 이행할 경우 한국 경제에 큰 충격이 될 수 있다”고 경고했다.

관련기사

앞서 이재명 대통령도 로이터와의 인터뷰에서 “미국의 모든 요구를 수용할 경우 1997년 외환위기와 같은 경제 위기가 재현될 수 있다”며 통화스와프 체결 필요성을 강조했다. 이 대통령은 뉴욕 유엔총회 참석을 계기로 스콧 베슨 미 재무장관과 만나 상호 호혜적 합의 진전을 희망한다고 밝혔다.

블룸버그는 향후 관세 협상 교착과 비자 문제가 지속된다면 내달 경주에서 열리는 APEC 정상회의에 맞춰 이뤄질 예정인 이재명 대통령과 트럼프 전 대통령 간 회담에도 부담이 될 것으로 관측했다.