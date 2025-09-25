3.3㎡ 당 1.2억원 집에 살면, 은행이 자산관리도 해준다

3.3㎡ 당 1억2천만원을 웃도는 초호화 저택을 구입한 입주자를 대상으로 하나은행이 자산관리 서비스 제공에 나선다.

하나은행은 헌인타운개발과 서울 강남 논현에 위치한 '르엘 어퍼하우스' 입주자 등을 대상으로 세무·부동산·금융 등 맞춤형 자산관리를 지원하는 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

하나은행은 '패밀리 오피스'를 통해 고액 자산가의 가문을 중심으로 상속·증여 등에 대한 금융 컨설팅을 제공 중이다.

하나은행은 헌인타운개발과 서울 강남권에 위치한 ‘르엘 어퍼하우스’의 입주자 등을 대상으로 자산관리 서비스 및 손님 마케팅 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 협약식에 참석한 이은정 하나은행 하나더넥스트본부장(사진 왼쪽)이 김용 헌인타운개발 대표와 함께 기념 촬영을 하고 있다.(사진=하나은행)

하나은행 관계자는 "일반적인 금융 지원을 넘어 주거와 자산관리의 융합 모델을 제시한 것으로, 이를 통해 하나은행 패밀리오피스 서비스의 다양한 확장 가능성을 보여주는 것"이라고 설명했다.

하나은행 이은정 하나더넥스트본부장은 "하나은행 패밀리오피스와 헌인타운개발의 협력으로 르엘 어퍼하우스 입주민들은 최고 수준의 자산관리 노하우와 프리미엄 라이프스타일이 결합된 새로운 가치를 제공받을 수 있을 것"이라고 말했다.

관련기사

더 나아가 하나은행은 프라이빗뱅킹(PB) 서비스도 연계해 금융과 문화를 아우르는 경험을 제공한다는 계획이다.

앞서 하나은행은 20대에서 40대 초반의 젊은 부자 및 자녀 세대를 중심으로 한 커뮤니티를 구성하고, 하나금융 Mini-MBA 과정으로 자산관리 프로그램을 진행한 바 있다.