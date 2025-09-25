KB금융, 첨단전략산업 키우고 부동산 줄인다

이재명 정부가 첨단전략산업 등 생산적 분야의 금융 지원을 주문하고 나선 가운데 KB금융그룹이 KB국민은행·KB증권·KB자산운용 등 자회사와 대대적인 포트폴리오 개편에 나선다.

25일 KB금융그룹에 따르면 국가 경제의 부가가치를 높일 수 있는 신재생에너지·첨단전략산업·혁신기업 등에 적극적인 금융 지원에 나선다.

이를 위해 오는 30일 김성현 KB증권 대표를 의장으로 하는 'KB금융그룹 생산적 금융 협의'를 출범한다. 김성현 대표 외에도 김영성 KB자산운용·윤법렬 KB인베스트먼트 대표가 참석하며, 기업금융과 투자금융, 자산운용, 전략·재무·리스크·인사·연구소 등 각 부문 경영진이 참여한다.

협의회를 통해 생산적 금융 전략 방향 수립하고, 계열사별로 구체적인 추진 방안을 도출할 예정이다.

협의회 외에도 KB국민은행·KB증권 등 계열사 내부에도 전담 조직이 신설된다.

KB국민은행에는 첨단전략산업 심사 유닛(가칭)과 성장금융추진 유닛(가칭)을 만든다. KB증권은 관련 산업과 기업을 종합적으로 연구하는 리서치 조직을 강화한다. KB자산운용은 첨단전략산업에 특화된 운용 조직이 출범될 예정이다.

이밖에도 장기적으로 부동산 담보 대출 의존도를 낮추는 방향으로 포트폴리오를 재편다. KB국민은행 관계자는 “부가가치가 높은 미래산업과 유망기업을 대상으로 전향적 금융 지원, 금리 우대, 차별화된 서비스를 확대하는 방향으로 기업금융 영업 방식을 혁신할 것"이라고 설명했다.

연내 1천500억원 규모의 펀드를 조성해 ▲시스템반도체 ▲바이오·헬스 ▲미래 모빌리티 ▲친환경·에너지 ▲로봇 ▲사이버보안·네트워크 ▲우주항공·해양 ▲차세대 원전 ▲양자기술 등 차세대 핵심산업에 모험자본을 공급한다는 계획이다.

KB금융 관계자는 “KB금융은 사회의 부가가치를 높이는 금융 본연의 역할을 충실히 수행하기 위해 그룹 조직운영체계와 제도 전반을 지속적으로 개선해 나갈 계획”이라고 강조했다.