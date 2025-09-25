식약처, 임산부 ‘아세트아미노펜’ 복용과 자폐증 연관 없어

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘아세트아미노펜’ 성분의 해열‧진통제 ‘타이레놀’을 임신부가 섭취하면 자폐아를 유발한다고 경고한 가운데, 식품의약품안전처가 의약 전문가와 상의한 이후 복용할 것을 권고했다.

식약처는 25일 “미국 정부의 ‘타이레놀’에 대한 발표와 관련, 현 시점에서 국내 임신부는 아세트아미노펜 성분 해열·진통제를 기존 사용상의 주의사항대로 의사, 약사 등 전문가와 상의하고 복용할 수 있다”라고 밝혔다.

타이레놀정 500mg (사진=한국존슨앤드존슨판매)

이어 “임신 초기 38도 이상의 고열이 지속되면 태아 신경계에 영향을 미칠 수 있으므로, 증상이 심할 경우 ‘아세트아미노펜’ 성분 해열․진통제를 복용할 수 있다”라며 “복용량은 하루에 4000mg을 넘지 않도록 한다”라고 밝혔다.

다만, 통증 완화에 사용하는 ▲이부프로펜 ▲덱시부프로펜 ▲나프록센 등 비스테로이드성 소염진통제의 경우, 태아 신장에 문제를 일으킬 수 있다. 때문에 임신 20주~30주에는 꼭 필요한 경우에만 최소량을 최단기간 사용하고, 임신 30주 이후에는 사용하지 않는 것이 좋다.

식약처는 “개인별 의료 상황이 다를 수 있으므로 임신부는 아세트아미노펜 성분이 포함된 의약품을 복용하기 전 의약전문가와 상의해야 한다”라며 “타이레놀 등 아세트아미노펜 성분이 포함된 의약품의 국내 허가 사항에는 임신 중 복용과 자폐증간 연관성에 관한 내용은 없다”라고 밝혔다.

아울러 “식약처는 해당 업체에 미국 정부의 발표에 대한 의견 및 자료 제출을 요청하였으며, 관련 자료 및 근거에 대해 지속적으로 신중히 검토해 새로운 과학적 증거 및 사실이 발견되면 사용상의 주의사항 등에 반영하겠다”라고 덧붙였다.

한편, 트럼프 대통령은 미국 식품의약국(FDA)를 통해 의사들에게 타이레놀 복용이 자폐아 위험을 높인다고 통보키로 하자, 타이레놀 제조사인 켄뷰 측은 타이레놀의 주성분인 아세트아미노펜이 자폐증을 유발하지 않는다고 일축했다. 이들은 아세트아미노펜은 임신부에게 가장 안전한 진통제이며, 미복용으로 해열 치료가 이뤄지지 못하면 태아에 더 위험한 상황을 초래할 수 있다고 반박했다.