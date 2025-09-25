클라우드플레어, 독립 언론·비영리단체에 'AI 크롤러 차단' 무료

클라우드플레어가 인공지능(AI) 크롤러로부터 독립 언론과 비영리 단체를 보호하기 위한 무료 지원에 나섰다.

클라우드플레어는 '프로젝트 갈릴레오' 서비스를 확대해 전 세계 독립 언론과 비영리 단체에 무료로 AI 크롤러 제어 도구를 제공한다고 25일 발표했다. 이번 조치는 디도스(DDoS) 방어 중심으로 운영돼 온 프로젝트 갈릴레오의 보호 범위를 AI 환경까지 넓힌 형태다. 언론과 공익 단체의 콘텐츠 권한을 강화하려는 의도를 담고 있다.

프로젝트 갈릴레오는 2014년부터 사이버 공격에 노출된 언론인과 인권 활동가를 보호해 왔다. 이번 확장을 통해 언론과 비영리 단체는 클라우드플레어의 '봇 매니지먼트'와 'AI 크롤 컨트롤' 기능을 활용할 수 있다. 이를 통해 AI 서비스가 웹사이트를 수집·활용하는 과정을 모니터링하고 차단할 수 있다. 현재 전 세계 약 750여 명의 언론인과 뉴스 기관이 이 프로그램을 이용할 수 있다.

클라우드플레어 로고. (사진=클라우드플레어)

클라우드플레어는 올해 초 대형 퍼블리셔와 콘텐츠 창작자에게 AI 크롤러 접근 제어 기능을 지원하기 시작했다. 이번에 이를 공익 단체와 독립 언론으로 확대했다. 이들은 별도 비용 없이 AI 환경에 적응할 수 있는 보안·통제 툴을 활용해 디지털 전환 과정에서 지속가능성을 높일 수 있다. 특히 지역 단위에서 활동하거나 언론 환경이 제약된 단체들은 특히 큰 수혜를 볼 것이란 전망도 나오고 있다.

최근 AI 모델을 활용한 정보 소비가 늘면서 웹사이트 직접 방문이 줄어들고 있다. 이에 광고·구독·후원 기반의 수익 구조를 약화하는 추세다. 이는 지역 사회가 신뢰할 수 있는 뉴스 소스를 잃게 만들 위험으로 이어진다. 클라우드플레어는 이같은 이슈에 대응하기 위해 프로그램 범위를 확장한 셈이다.

매튜 프린스 클라우드플레어 최고경영자(CEO)는 "저널리즘은 건강한 인터넷과 사회의 핵심 토대"라며 "프로젝트 갈릴레오를 통해 언론인과 인권 활동가가 사이버 공격에서 목소리를 지킬 수 있도록 지원해왔고, 이제 AI 발전이 불리하게 작용하지 않도록 돕겠다"고 밝혔다.