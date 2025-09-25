"AI가 핵심 자산"…세일즈포스, '에이전트포스' 활용 전략 공개

세일즈포스가 인공지능(AI) 에이전트 플랫폼을 앞세워 기업 운영 방안을 제시했다.

세일즈포스는 24일 서울 롯데월드타워 SKY31 컨벤션에서 'AI & CX 페스타 2025'를 개최했다고 25일 밝혔다. 에이전트포스와 서비스 클라우드 중심으로 AI 상담 자동화와 고객 데이터 통합 전략, 산업별 혁신 사례를 공유했다.

AI & CX 페스타는 고객 서비스와 CX 분야 리더를 위한 세일즈포스 연례 컨퍼런스다. 올해는 'AI가 바꾸는 고객 서비스의 미래'를 주제로 기업이 직면한 상담 업무 과중과 고객 불만 증가 문제를 해결할 수 있는 AI 기반 운영 혁신 방안을 제시했다.

세일즈포스는 24일 서울 롯데월드타워 SKY31 컨벤션에서 'AI & CX 페스타 2025'를 개최했다. (사진=세일즈포스)

세일즈포스는 서비스 에이전트를 활용하면 상담 품질과 효율을 동시에 높일 수 있다고 강조했다. 음성 채널을 포함한 다양한 고객 응대가 자동화되며 상담원은 복잡한 요청이나 전략 업무에 집중할 수 있고 기업은 고객 요구에 실시간으로 대응할 수 있게 된다.

행사에는 고객사가 활용 사례를 공유했다. 특히 티오더는 음성인식 기반 상담 자동화로 고객 유지율과 매출을 동시에 높였다고 설명했다.

관련기사

이날 세일즈포스는 국내외 파트너 협력 사례도 공유했다. 공식 파트너 KUSRC는 북미 시장에서 세일즈포스 기반 스마트 컨택센터를 구축해 상담 효율성과 고객 만족도를 끌어올린 경험을 소개했다.

박세진 세일즈포스코리아 대표는 "AI 에이전트는 단순 문의 대응을 넘어 기업의 핵심 자산으로 부상하고 있다"며 "에이전트포스와 서비스 클라우드의 시너지는 고객 서비스 품질과 임직원 생산성 향상을 동시에 이끌며 국내 기업의 에이전틱 엔터프라이즈 전환을 가속화할 것"이라고 말했다.