HD현대인프라코어, ‘폐기물 매립 제로’ 최고 등급 인증 획득

HD현대인프라코어가 글로벌 건설기계 업계 최초 ‘폐기물 매립 제로’ 인증 최고 등급을 획득했다.

HD현대인프라코어는 인천공장이 글로벌 안전환경 인증기관인 ‘UL솔루션즈’로부터 ‘폐기물 매립 제로’ 인증의 최고 등급인 ‘플래티넘’을 획득했다고 25일 밝혔다.

폐기물 매립 제로 인증은 미국 안전과학 전문기관 ‘UL솔루션즈’가 사업장에서 발생한 폐기물 재활용·재사용 등 처리 방식을 검증해 등급을 부여하는 글로벌 인증 프로그램이다.

HD현대인프라코어 인천공장 전경

재활용 수준에 따라 최고 등급인 플래티넘(100%)과 골드(95~99%), 실버(90~94%) 세 단계로 구분되며 기업의 자원순환 능력을 평가하는 지표로 활용된다.

HD현대인프라코어에 따르면 인천공장은 올해 재활용률 100%를 달성해 업계 최초로 최고 등급인 플래티넘을 획득했다. 이는 2021년 재활용률 95%를 달성하고, 2022년부터 2024년까지 96%를 유지해 4년 연속 골드 등급을 획득한 데 이은 성과다.

환경부가 집계한 ‘전국 폐기물 발생 및 처리현황‘(2023) 통계에 따르면, 사업장 폐기물의 재활용률 평균은 84.4% 수준이다.

HD현대인프라코어는 재활용률 제고를 위해 조립·제관·가공 등 제품 생산 과정 전반에서 발생하는 미세먼지를 포집해 벽돌·시멘트 제조 원료로 재활용하고, 일반폐기물은 소각 대신 파쇄·분쇄 과정을 거쳐 고형연료로 전환해왔다. 또 재생 주물사 사용, 폐주물사 재활용, 엔진 가공공정에서 절삭유 재사용 및 절삭칩 분리 재활용과 같은 자원화 노력을 이어왔다.

HD현대인프라코어 관계자는 “이번 폐기물 매립 제로 플래티넘 등급 획득은 당사의 ESG 경영 노력이 대외적으로 인정받은 성과”라며 “앞으로도 자원순환 확대와 환경 영향 최소화를 위한 노력을 지속해 나가겠다”라고 말했다.

한편, HD현대인프라코어는 사업장 환경시설에 2021년부터 4년간 총 706억 원을 투자하고 자발적인 탄소중립을 선언하는 등 환경경영을 지속적으로 강화하고 있다.