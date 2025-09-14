HD현대인프라코어, 프랑스서 신형 굴착기 현장 실증

HD현대인프라코어는 지난 8일부터 11일까지 프랑스 콩피에뉴에서 디벨론 신형 굴착기의 현장 실증 및 스마트 안전 기술 시연을 진행했다고 14일 밝혔다.

이번 시연은 프랑스 노동부 산하의 건설업 안전예방협회(OPPBTP) 주관으로 센강 운하 프로젝트에서 진행됐으며, 디벨론 장비를 투입해 기본 작업 성능과 함께 스마트 안전 기술들에 대한 현장 실증이 이뤄졌다. 프랑스 대형 건설사인 부이그와 에파주를 비롯한 현지 건설사 5곳을 대상으로 스마트 안전 기술 시연 행사도 열었다.

이번에 투입된 디벨론 신형 굴착기에는 전복 위험 경고, 360도 어라운드 모니터링 등 다양한 스마트 안전 기술이 적용됐다. 특히 자동차의 긴급 제동 시스템과 유사한 E-STOP 기술이 현장 오퍼레이터와 시연 행사 참석자들의 관심을 끌었다.

E-STOP은 장비 곳곳에 장착된 카메라와 센서를 통해 작업 반경 내 사람이나 사물을 감지하면 장비를 자동으로 멈추는 기술로, 건설 현장의 안전사고 예방에 기여할 것으로 기대된다. HD현대인프라코어는 E-STOP 기술을 고도화해 내년부터 제품에 탑재하고 양산에 나선다는 방침이다.

HD현대인프라코어는 이번 시연을 통해 유럽 건설장비 주요 3대 시장 중 하나인 프랑스에서 정부와 건설업계 관계자들에게 직접 기술을 선보이며 긍정적인 반응을 얻었다. 이를 통해 안전 기준이 높은 유럽 전역에서 브랜드 신뢰도를 강화하고, 신규 고객 발굴로 이어질 것으로 예상된다.

시장조사기관 팩트엠알에 따르면, 유럽 건설장비 시장은 2025년 1천985억 달러(약 276조원)에서 연평균 6% 성장해 2035년 3천555억 달러(약 494조원)에 이를 것으로 전망되고 있다.

HD현대인프라코어 관계자는 “안전 규제가 보다 엄격한 유럽 시장에서 디벨론 제품의 스마트 안전 기술력을 성공적으로 알릴 수 있었다”며 “앞으로도 현장의 안전과 효율을 높일 수 있는 기술 개발을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.