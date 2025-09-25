롯데칠성 델몬트, 추석 맞이 선물세트 7종 출시

롯데칠성음료가 다가오는 추석 명절을 맞아 정통 주스 브랜드 델몬트의 ‘추석 선물세트’ 7종을 출시했다고 25일 밝혔다.

이번 선물세트는 ‘소중한 사람에게 전하는 마음 담은 선물’이라는 콘셉트로 대표 제품들을 다양하게 구성해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

1.5L 페트병 선물세트는 ‘애정(愛情)’, ‘감사(感謝)’, ‘풍요(豊饒)’ 등 한자 속 과일 이미지를 담은 전통 패키지를 적용했다. 제주감귤·매실·포도 4본입의 ‘애정 세트’, 오렌지·포도·망고 3본입의 ‘감사 세트’, 토마토·망고 3본입의 ‘풍요 세트’, 제주감귤·매실·잔치집식혜 3본입의 ‘우리가족 세트’ 등 총 4종으로 구성됐다. 또 프리미엄 소병 주스를 12개씩 담은 소병 세트 3종도 함께 마련됐다.

델몬트주스 선물세트.(사진=롯데칠성)

롯데칠성음료 관계자는 “진심을 담은 델몬트 선물세트와 함께 더욱 뜻깊은 추석을 보낼 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 건강하고 다양한 주스를 선보여 최고의 맛과 품질로 보답할 것”이라고 말했다.

한편 델몬트 주스는 한국능률협회컨설팅(KMAC)의 ‘2025 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 주스 부문에서 27년 연속 1위를 차지하며, 2008년부터는 10년 이상 연속 1위 브랜드에게 주어지는 ‘골든브랜드’ 인증도 유지하고 있다.