아이폰 폴드 내년 출시…5가지 새 기능 살펴보니

아이폰17 시리즈가 최근 출시된 가운데, 내년에 공개될 것으로 예상되는 애플 최초의 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 폴드’에 대한 관심이 이어지고 있다.

IT매체 나인투파이브맥은 아이폰 폴드에 적용될 것으로 기대되는 5가지 주요 기능을 최근 소개했다.

아이폰 폴드 렌더링 (출처=퓨처)

1. 7.8인치 내부 디스플레이와 5.5인치 외부 디스플레이

현재 출시된 아이폰은 6.3인치 아이폰17부터 6.9인치 아이폰17 프로 맥스까지 다양하다. 아이폰 폴드는 7.8인치 내부 디스플레이와 5.5인치 외부 디스플레이를 탑재할 것으로 예상된다. 내부 화면 크기는 이전 아이패드 미니(7.9인치)와 유사할 것으로 보이며, 외부 화면은 아이폰 미니(5.4인치)에 가까울 전망이다.

2. 주름 없는 인폴딩 디자인

폴더블 스마트폰의 가장 큰 단점으로 꼽히는 것을 화면 주름이었다. 하지만 애플은 이를 해결해 주름 없는 인폴딩 내부 디스플레이를 구현한 것으로 알려졌다.

폴더블폰의 화면 주름을 없애는 것 외에도 중요한 요소는 두께다. 애플 전문 분석가 궈밍치는 "아이폰 폴드가 접었을 때 두께가 9~9.5mm, 펼쳤을 때 두께가 4.5~4.8mm 수준이 될 것"이라고 전망했다. 이는 화면을 펼쳤을 때 새 아이폰 에어보다 훨씬 얇은 수준이다.

3. 총 4개 카메라 탑재

폴더블 아이폰을 상상한 이미지 (출처=유튜브 콘셉트아이폰@ ConceptsiPhone)

아이폰 폴드에는 ▲후면 카메라 2개 ▲접은 상태 전면 카메라 1개 ▲펼친 상태 전면 카메라 1개 등 총 4개의 카메라가 탑재될 것으로 예상된다. 후면 카메라 두 개는 모두 4천800만 화소로 알려졌으며, 두 번째 렌즈가 초광각인지 망원 렌즈인지는 아직 확인되지 않았다.

아이폰17에 탑재된 센터 스테이지 전면 카메라가 아이폰 폴드에 탑재될 가능성이 높다. 전면 카메라는 홀 펀치 디자인 일 수도 있고, 아예 컷아웃이 없는 형태가 될 수도 있다는 전망이다.

4. 페이스ID 대신 터치ID

초고가 제품임에도 불구하고 아이폰 폴드는 페이스ID가 아닌 터치 ID를 적용할 가능성이 있다. 방식은 아이패드 에어처럼 측면 버튼에 터치 ID를 내장하는 형태다. 나인투파이브맥은 이 같은 선택이 비용 절감일 수도 있으나, 더 큰 원인은 공간 제약일 가능성이 높다고 전했다.

5. 티타늄 디자인

애플은 이번에 슬림형 아이폰 에어에만 티타늄을 유지하고 아이폰17 프로에서 티타늄 대신 알루미늄을 채택했으나, 내년 출시될 아이폰 폴드에는 힌지와 케이스 등 여러 곳에 티타늄이 도입될 것으로 전망된다.

전문가들은 아이폰 폴드가 폴더블폰 시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 내다보고 있다. 출시까지는 아직 1년 정도 남은 상태지만, 첫 번째 아이폰 폴드는 매력적인 하드웨어를 갖출 것으로 기대된다.

다만, 하드웨어 못지않게 중요한 부분은 소프트웨어다. 넓은 디스플레이를 충분히 활용할 수 있도록 iOS의 윈도우 기능과 멀티태스킹 지원이 강화될지가 관건이라고 나인투파이브맥은 덧붙였다.