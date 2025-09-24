‘한국 AI 스마트체육 미래포럼’ 공식 출범...K-스마트 체육 비전 선포

한국 AI 스마트체육 미래포럼이 지난 23일 부산교육대학교 참빛극장에서 출범식을 갖고 공식 출범했다고 24일 밝혔다.

이번 포럼은 이재명 정부의 국정과제 중 하나인 ‘e스포츠 진흥재단 및 박물관 설립’을 실현하기 위한 첫 논의의 장으로 향후 부산을 ‘e스포츠 수도’로 도약시키는 기틀을 마련한다는 점에서 의미를 갖는다.

출범식에는 김용삼 전 문화체육관광부 차관, 이재홍 한국게임정책학회 회장을 비롯해 학계와 정부 관계자들이 다수 참석했으며, 김석준 부산시교육감과 김상욱 더불어민주당 국회의원 등은 영상 축사를 통해 포럼 출범을 축하하고 향후 역할에 대한 기대를 전했다.

‘한국AI 스마트체육 미래포럼’ 출범식

이번 포럼은 이재성 더불어민주당 부산시당 위원장과 전제철 부산교육대학교 총장 후보자가 공동대표를 맡아 운영된다.

이재성 위원장은 개회사를 통해 “국정과제 실현을 통해 부산을 e스포츠 수도로 만들고, ‘부산이 만들고 세계가 즐기는 K-스마트 체육 시대’를 열겠다”고 강조했다. 전제철 공동대표는 “미래 교육을 선도하는 e체육 표준을 제시하고, 교원 양성의 중심지로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

출범식 현장에서는 두 공동대표가 함께 ‘K-스마트 체육 비전선포문’을 낭독하며 포럼의 비전과 실천 의지를 천명했다.

포럼은 ‘인공지능 시대, e스포츠와 교육이 열어가는 새로운 스마트 체육의 미래’를 주제로, 생활체육과 디지털 기술을 융합한 ‘e체육’ 개념을 새롭게 제시했다. 이는 단순한 게임 콘텐츠를 넘어 AI와 디지털 기술을 활용해 신체와 정신의 균형 있는 성장을 도모하는 새로운 체육 문화로, 초등학생부터 성인까지 전 국민이 참여하는 ‘국민 스마트 체육’ 시대를 여는 것을 목표로 한다.

또한 포럼은 부산교육대학교와 산업계 간의 산학협력을 통해 스마트 체육 콘텐츠를 개발하고, 이를 해외에 수출하는 ‘글로벌 최초 K-스마트 체육’ 모델을 구축하겠다는 청사진도 함께 제시했다.

이번 포럼은 ‘e스포츠 진흥재단 및 박물관 설립’이 단순한 대선 공약을 넘어, 부산을 e스포츠 산업과 미래형 교육의 중심지로 육성하는 실질적 국정과제임을 확인하는 자리이기도 했다.

한편, 한국 AI 스마트체육 미래포럼은 오는 11월 부산 벡스코에서 개최되는 ‘지스타 2025’와 연계해 공식 창립 세미나를 열 예정이다. 이번 세미나를 통해 정책·산업·교육계와의 협력을 구체화하고, 실질적인 사업 추진 방안을 본격화할 계획이다.