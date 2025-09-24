"CPLB, 식품위생법 위반 3년간 33건"

쿠팡의 자체브랜드(PB) 전문 자회사 CPLB가 약 3년간 식품위생법 위반으로 33건의 제재를 받은 것으로 나타났다.

24일 국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원이 식품의약품안전처로부터 받은 자료에 따르면 CPLB는 2022년부터 올해 6월까지 총 33건의 제재 처분을 받았다.

처분결과별로 보면 시정명령이 25건으로 가장 많았고 과징금부과가 6건, 품목판매정지가 2건으로 나타났다.

위반 상세내역으로 보면 ▲‘곰곰 채소믹스’ 이물(양서류 사체) 혼입 1천860만원 ▲‘곰곰밥 도시락 흰강낭콩귀리밥·청양고추닭가슴살큐브’ 이물 (금속) 혼입 84만원 ▲‘곰곰 매콤해물 곤약볶음밥’ 이물(금속) 혼입 98만원 ▲‘곰곰 달콤한 백설기’ 이물(철수세미) 혼입 133만원 ▲‘곰곰 손질 통오징어’ 이물(금속) 혼입 602만원 ▲‘곰곰 김자반’ 이물(금속) 혼입 372만원 등의 과징금이 부과됐다. 총 과징금은 3천149만원 규모다.

판매정지 처분이 내려진 제품은 ‘곰곰 광천김자반’과 ‘곰곰 우유백설기’로 각각 2023년 11월, 지난 2월에 금속 이물이 적발됐다.

서 의원은 “국민들의 쿠팡 먹거리 쇼핑이 일상이 된 만큼 쿠팡은 책임 있는 자세로 식품 품질관리 역량을 키워야 한다”면서 “수익성에 기대 자사 상품 종류를 늘리는 것만이 아니라 제조업체와 함께 품질관리 체계를 점검하고 강화시켜야 한다”고 강조했다.