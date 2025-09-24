게임진흥원 설립·조세 개정안 등…조승래 의원, '게임법 전면개정안' 대표 발의

조승래 더불어민주당 의원(대전 유성구갑)은 게임산업 진흥을 위해 '게임산업법' 전면개정안을 24일 대표발의했다. 현행 법률은 2006년 제정 이후 아케이드 중심 규제를 유지해 현실에 맞지 않는다는 비판이 이어져 왔으며, 이번 개정안은 지난 3월 출범한 더불어민주당 게임특별위원회의 정책 제안을 반영했다.

개정안은 게임 분야를 디지털 게임과 특정장소형게임으로 분류해 관리체계를 달리하고, 온라인 게임에 적용돼 온 '게임 시간선택제'와 전체이용가 게임의 본인인증·법정대리인 동의 의무를 폐지해 접근성을 높였다.

또한 게임진흥원을 설립하고, 등급분류 민간이양으로 역할이 축소된 게임물관리위원회를 폐지하는 대신, 진흥원 산하에 게임관리위원회를 신설해 특정장소형게임의 등급분류와 사행성 관리 업무를 담당하게 했다.

중소 게임사업자 지원 근거와 세제지원 규정을 마련했으며, '반국가적 행동 묘사', '가족윤리 훼손' 등 모호한 규제를 형법 등 구체적 처벌 조항으로 명확히 했다. 법률 명칭은 '게임문화 및 산업 진흥에 관한 법률'로 변경하고, 게임 이용료를 문화비 소득공제 대상으로 포함하는 '조세특례제한법' 개정안도 함께 발의했다.

이스포츠 지원을 위해 '이스포츠진흥자문위원회' 구성을 의무화하고, 국제대회 종목 채택 지원 등을 포함한 기본계획 수립을 명시하는 '이스포츠법' 개정안도 제출했다.

조승래 의원은 “문화콘텐츠 수출의 50%를 차지하는 게임산업 육성을 위해 적극적 법·제도가 필요하다”며 “이번 전면개정안 통과로 정체기에 놓인 게임산업이 다시 도약하길 바란다”고 말했다.

이번 전면개정안은 김성회 의원(더불어민주당 2기 게임특위 위원장)을 비롯해 모경종·민형배·박지혜·임오경·이기헌·장철민·전용기·조계원·최혁진 의원이 공동 발의했다.