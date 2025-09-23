한국인 80% "여행 중 만남 긍정적”…틴더 조사서 아태 2위

한국인 10명 중 8명은 해외여행 중 새로운 인연을 만나 교류하거나 연애할 의향이 있는 것으로 조사됐다.

23일 글로벌 데이팅 앱 틴더에 따르면 이 회사가 실시한 아시아 태평양 지역 설문조사에서 한국은 80%라는 높은 수치를 기록하며 응답국 중 두 번째로 높은 순위를 차지했다. 이는 장소와 거리에 구애받지 않는 만남을 추구하는 국내 이용자들의 특성을 보여준다.

틴더는 지난해 공개한 연말결산 ‘2024 Year in Swipe™’에서도 ‘여행’은 한국 사용자들의 관심사 1위를 차지했다고 설명했다. 단순한 휴가를 넘어, 여행 자체가 새로운 만남과 관계 확장의 기회로 자리 잡고 있음을 방증한다.

[참고자료] 한국인 80% 여행 중 만남 긍정

특히 틴더는 앱 내 ‘패스포트(Passport™)’ 기능을 통해 이용자가 원하는 국가와 도시로 위치를 변경해 현지인과 매칭할 수 있도록 지원한다. 이를 활용하면 여행 전부터 현지인과 교류를 시작하거나, 여행 이후에도 관계를 이어갈 수 있다. 위치 변경 횟수에는 제한이 없어 자유로운 활용이 가능하다.

틴더는 여행지에서 시작된 만남을 장거리 연애로 이어가고자 하는 이용자들을 위해 다섯 가지 팁도 제안했다. ▲OTT 동시 시청이나 플레이리스트 공유로 특별한 순간 만들기 ▲서로의 도시를 오가는 데이트 계획 세우기 ▲각자의 일상 충실히 살기 ▲연락을 꾸준히 하며 신뢰 쌓기 ▲진심을 담은 솔직한 대화 나누기 등이다.

아디티 쇼레왈 틴더 한국·인도 커뮤니케이션 총괄은 “틴더의 패스포트 기능을 통해 여행이 끝난 뒤에도 장거리 연애를 지속할 관계를 찾을 수 있다”며 “진정성을 중시하는 현 세대에게 장거리 연애는 오히려 관계를 더욱 깊고 의미 있게 만들어 줄 수 있을 것”이라고 밝혔다.