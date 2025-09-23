바비톡, 추석 기간 특별 세일 진행

성형·시술 정보 플랫폼 바비톡이 ‘2025 추석 연휴 골든위크 특별세일’ 프로모션을 실시한다고 23일 밝혔다.

오는 10월 12일까지 진행되는 이번 프로모션은 긴 추석 황금연휴를 활용해 간단한 시술을 통한 뷰티 케어부터 성형 후 충분한 회복기간 확보를 희망하는 고객들의 니즈에 맞춰 다양한 특가 상품과 이벤트로 구성됐다.

바비톡 ‘추석 골든위크 특별 세일’은 어디에서도 만나볼 수 없는 바비톡 단독 특가로 기획됐으며, 눈 및 코 성형, 안면윤곽, 지방흡입 등 회복 기간이 짧게는 3일에서 2주 정도 소요되는 시술들로 구성되어 연휴를 잘 활용한다면 큰 부담없이 시술을 받을 수 있다.

바비톡

더불어 프로모션 기간 동안 바비톡 이용자 전원에게 '7만원 시술 할인팩'이 지급된다. 3만원 결제 시 5천 원, 10만원 결제 시 1만원, 20만원 결제 시 2만원 할인 쿠폰이 포함되어 있으며 총 2회 지급되어 총 7만원 상당의 할인을 받을 수 있다. 앱 접속 후 다운로드 즉시 사용 가능하고, 특정 병원이나 시술 종류에 제한 없이 자유롭게 적용할 수 있다. 쿠폰 유효 기간은 발급일로부터 2주다.

고객 할인 혜택 확대를 위한 포인트 이벤트도 함께 진행된다. 프로모션 기간 중 카카오톡에서 바비톡 채널을 추가한 플러스친구를 대상으로 매일 오전 11시에 포인트 신청 링크가 발송되며, 이를 통해 포인트를 신청한 선착순 300명에게 1만 포인트를 제공한다. 포인트는 매주 수요일과 금요일 오후 4시에 일괄 지급되며, 1인 1회 참여 가능하다. 해당 포인트는 바비톡 앱 내에서 시술 이벤트 결제 시 현금처럼 사용할 수 있다.

바비톡 김지원 CMO는 “최대 12일에 달하는 긴 추석 황금연휴를 맞아 자신을 위한 투자를 계획하는 고객들이 바비톡의 특별한 혜택으로 더욱 만족스러운 뷰티 경험을 할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”며, “앞으로도 고객들의 니즈를 적극 파악해 투명하고 신뢰도 높은 정보를 제공하는 선두 메디컬 뷰티 플랫폼으로서 위상을 더욱 굳건히 해 나갈 것"이라고 말했다.