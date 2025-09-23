[인사] 산업통상자원부

◇국장급 전보 ▲지역경제정책관 김규성

인사 산업통상자원부

