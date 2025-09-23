국민연금 조회·주민등록증 재발급, 카카오·네이버에서도 된다

행정안전부가 국민이 일상에서 자주 이용하는 주요 공공서비스를 민간 플랫폼에서도 편리하게 이용할 수 있도록 개방 범위를 확대한다. 이번에는 주민등록증과 운전면허증 재발급, 국민연금 가입내역 조회 등 35종 서비스를 민간기업에 개방한다.

행정안전부(장관 윤호중)는 23일 '2025년도 하반기 개방 서비스 민간기업 선정 공모'를 시작한다고 밝혔다.

이번 공모는 오는 10월 15일까지 진행되며 9월 26일 서울 중구 포스트타워에서 민간기업을 대상으로 한 공개 설명회가 마련된다.

이번에 개방되는 서비스는 생활·교통·부동산·증명서 등 11개 분야 35종이다. 주민등록증(IC 포함)·운전면허증 재발급, 모바일 여권정보 증명, 국민연금 관련 4종 서비스, 취학통지서 온라인 발급 등이 포함된다. 그동안 공공 앱이나 웹에서만 가능했던 서비스를 카카오, 네이버 등 민간 앱·웹에서도 이용할 수 있게 하는 것이 핵심이다.

정부는 2022년부터 디지털서비스 개방을 시범 운영해왔다. KTX 승차권 예매, 자동차 검사예약 등 39종 서비스를 민간 앱·웹에 개방하며 국민 편의를 높였으며, 이번 추가 개방으로 서비스 다양성이 더 확대될 전망이다.

공모는 문서24를 통해 접수할 수 있으며, 신청서와 제출 서류는 행안부 누리집에서 확인 가능하다. 선정된 기업은 서비스 소관기관과 연계 협의를 거쳐 API 개발 및 테스트를 진행한 뒤 내년 초부터 민간 앱·웹을 통해 서비스를 순차 제공하게 된다.

행안부는 이번 개방을 통해 공공서비스와 민간 서비스가 결합된 맞춤형 서비스 제공이 가능해지고, 민간 자원을 활용한 전달체계가 한층 강화될 것으로 기대하고 있다. 또한 디지털경제 활성화에도 긍정적 효과가 있을 것으로 내다봤다.

이용석 디지털정부혁신실장은 "국민이 자주 쓰는 민간 앱·웹으로 공공서비스를 제공하면 편의성과 효율성을 높이고 경제 활성화에도 기여할 수 있다"며 "이번 공모 서비스는 국민 생활과 밀접하게 연관된 만큼 많은 기업의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.