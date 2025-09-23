비덱스 테리 김 CSO "한국이 기관용 디지털자산 수탁 글로벌 허브 될 것"

테리김 베덱스 공동창업자 겸 최고전략책임자(CSO)가 23일 서울 워커힐 호텔에서 열린 ‘코리아 블록체인 위크(KBW) 2025 임팩트’ 1일차 행사에 연사로 나서 한국이 디지털자산 기관 수탁 시장의 중심지가 될 것이라고 강조했다.

테리 김 CSO는 “한국은 세계 조선업을 이끌며 항구를 건설해왔고, 이제는 글로벌 금융 항구를 짓고 있다”며 “전 세계 가상자산 거래량의 15~20%를 차지하는 나라로 ‘K-크립토’가 새로운 미래를 열 것이라 생각한다”고 말했다.

그는 “비덱스는 ‘Beyond Digital Asset Custody Service’를 의미하며, 기관 투자자들을 위한 프라임 커스터디 서비스를 통해 한국이 선도할 차세대 디지털 금융 시대를 준비하고 있다”고 소개했다.

과거 국내 로펌 변호사 이력을 지닌 테리 김 CSO는 “법률에서 블록체인으로의 전환은 모험이 아니라 확신이었다”며 “금융의 미래는 기관에 걸맞은 인프라를 필요로 했고, 베덱스가 바로 그 해답이다”라고 밝혔다.

이어 “올해 디지털자산기본법 제정과 함께 제도권 문이 열리고 있으며 실명 기반 기관 계정과 원화 스테이블코인 도입이 가시화되고 있다”고 덧붙였다.

테리 김 CSO는 비덱스가 기관 전용 프라임 커스터디를 기반으로 ▲다중자산 보관과 컴플라이언스 ▲원화 및 달러 스테이블코인 온·오프램프 ▲국내외 시장 연계 ▲기관 대상이자 수익 서비스 ▲외부 감사를 통한 투명한 보고 체계 등을 제공한다고 밝혔다.

그는 “우리의 프라임 커스터디는 단순한 보관이 아니라 글로벌 시장으로 향하는 항구의 금고이자 금융 인프라의 토대”라며 “우리은행이 독점 파트너로 합류했고, 리플·아발란체 등 글로벌 프로젝트와도 협력 중이다”라고 말했다.

아울러 “2030년 한국 디지털자산 시장은 1천210억 달러 이상으로 성장할 것이며, 이 중 360억 달러 이상이 스테이블코인 수탁 시장으로 자리 잡을 것”이라고 전망했다.

이어 “한국은 규제, 기술, 시장 모두에서 더 이상 추격자가 아니라 선도자”라며 “한국은 디지털자산 혁명의 중심에 서 있다. 기관 투자 시대를 이끌 프라임 커스터디를 통해 글로벌 금융의 미래를 열겠다”며 발표를 마쳤다.