에릭 트럼프 "한국, 아시아 블록체인 산업의 선도국가로 부상”

에릭 트럼프 월드리버티파이낸셜 공동 창업자가 23일 서울 워커힐 호텔에서 개막한 코리아 블록체인 위크(KBW) 2025 임팩트에 영상 축사를 통해 한국의 블록체인 역량을 높이 평가했다.

에릭 트럼프는 “한국의 블록체인 위크는 수년간 다양한 블록체인 커뮤니티를 한자리에 모아 교류와 네트워킹을 촉진해 왔으며 이제는 세계적인 블록체인·웹3 축제로 발전했다”고 강조했다.

에릭 트럼프는 한국의 블록체인 열정과 제도화 속도를 높이 평가했다.

KBW 2025 임팩트에 영상 축사를 전한 에릭 트럼프

그는 “한국이 보여주는 블록체인에 대한 열정과 에너지는 놀라울 정도다. 최근 홍콩과 일본을 방문했지만 한국만큼 가상자산을 사랑하고 잘 해내는 나라는 드물다”며 “특히 빠르게 정비되고 있는 제도적·법적 틀은 아시아에서 독보적이며, 한국이 블록체인 산업의 선도국가로 자리매김할 것임을 분명히 보여준다”고 말했다.

이어 그는 “내년에는 꼭 서울을 직접 찾아 한국 블록체인 위크 무대에 서고 싶다. 한국은 블록체인뿐 아니라 부동산 등 실물 자산 분야에서도 더 많은 협력을 이어가고 싶은 특별한 파트너”라고 전했다.

마지막으로 그는 “한국인들과의 우정과 교류를 자랑스럽게 생각한다. 조만간 직접 만나 뵙기를 고대한다”며 영상 축사를 마무리했다.