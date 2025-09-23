버핏 버크셔, BYD 지분 전량 매각…수익률만 3890%

투자 대가 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 중국 전기차 업체 BYD 지분을 모두 팔았다.

21일(현지시간) CNBC에 따르면 버크셔해서웨이가 BYD 주식을 보유한 기간 동안 BYD 주가는 약 3천890% 급등했다.

버크셔는 2008년 처음으로 BYD 주식을 매입한 이후, 2022년 8월부터 지분 축소에 나섰다. 지난해 6월에는 보유 지분율이 이미 5% 아래로 떨어졌다고 리윈페이 BYD 브랜드·홍보 총괄이 이날 밝혔다.

BYD

리 총괄은 웨이보에 “주식의 매수와 매도는 투자에서 흔한 일이며, BYD를 인정해준 멍거와 버핏에게 감사하다"며 "지난 17년간의 투자와 지원에도 깊이 감사하며, 장기 투자자 여러분 모두 건배”라고 적었다.

버크셔 해서웨이 에너지는 2008년 9월 29일 주당 8홍콩달러, 총 2억3천만 달러에 BYD 주식 2억2천500만주를 매입했다. 이 결정은 찰리 멍거의 권유로 이뤄졌으며, 이후 약 3년 전까지 지분 변동이 없었다. 2023년 11월 99세를 일기로 세상을 떠난 멍거에 대해 BYD는 당시 추모 메시지를 내기도 했다.

버크셔는 2022년 8월 24일 홍콩 상장 BYD 주식 133만주를 매도하면서 지분율을 20.04%에서 19.92%로 낮췄다. 이는 2008년 첫 매수 이후 처음으로 지분을 줄인 사례였다. 이후 버크셔는 여러 차례 추가 매도를 이어갔다.

홍콩 증권거래소에 제출된 2024년 7월 공시에 따르면 버크셔의 BYD 지분율은 5.06%에서 4.94%로 떨어졌다. 이에 따라 버크셔는 홍콩 거래소 규정상 향후 매도 내역을 추가로 공시할 의무가 없어졌다.