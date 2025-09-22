[Q&AI] 2차 민생지원금 신청 방법과 지급 시기는?

질문: 2차 민생지원금 신청은 어떻게 해?

그록 답변: 2차 민생회복 소비쿠폰(민생지원금)의 신청 방법은 다음과 같습니다. 이 프로그램은 소득 하위 90% 국민을 대상으로 1인당 10만 원을 지급하는 정부 지원 사업입니다.

대상 확인

신청 전에 대상 여부를 확인하세요. 9월 22일 오전 9시부터 카드사 홈페이지/앱, 국민건강보험공단 홈페이지(

www.nhis.or.kr),앱(The건강보험) 또는 은행 영업점/행정복지센터에서 조회할 수 있습니다.

대상 기준: 2025년 6월 건강보험료를 기반으로 하며, 고자산 가구(2024년 재산세 과세표준 합계 120억 원 초과 또는 금융소득 2천만 원 초과)는 제외됩니다. 가구원 수에 따라 보험료 상한선이 다릅니다(예: 1인 가구 직장/지역 22만 원 이하).

신청 기간

2025년 9월 22일 오전 9시부터 10월 31일 오후 6시까지입니다.

사용 기간: 지급 후 11월 30일까지(미사용 잔액 소멸).

신청 방법

온라인 신청: 본인이 사용하는 카드사의 홈페이지/앱, 콜센터, ARS를 통해 신청하세요. 또는 국민건강보험공단 홈페이지/앱, 지방자치단체 지역사랑상품권 앱/홈페이지에서도 가능합니다.

오프라인 신청: 카드와 연계된 은행 영업점이나 행정복지센터(주민센터, 읍면동 사무소)에 방문하세요.

첫 주 요일제(5부제): 9월 22일(월) ~ 26일(금) 동안 출생연도 끝자리에 따라 신청 가능합니다.

월요일: 끝자리 1, 6

화요일: 끝자리 2, 7

수요일: 끝자리 3, 8

목요일: 끝자리 4, 9

금요일: 끝자리 5, 0

주말(토·일): 누구나 신청 가능 이후부터는 제한 없이 신청할 수 있습니다.

특별 경우:

미성년자: 세대주가 대리 신청하거나, 세대주가 없거나 동거인으로 등록된 경우 본인 신청 가능.

군인: 복무지 인근 행정복지센터에서 신청.

고령자/거동 불편자: 1차 때 신청한 경우 '찾아가는 신청' 서비스 이용 가능.

지급 형태

신용/체크카드, 지역사랑상품권, 선불카드 중 선택(지자체별 선불카드 가용 여부 다름).

이의신청

대상에서 제외됐다면 9월 22일 ~ 10월 31일까지 국민신문고(

www.epeople.go.kr) 온라인 또는 행정복지센터 오프라인으로 이의신청하세요. 첫 주 역시 요일제 적용.

추가 팁

사전 알림: 국민비서 서비스(

www.ips.go.kr, 네이버/카카오톡/토스 앱)를 통해 대상 여부 등을 미리 확인하세요.

피싱 주의: 공식 메시지에는 URL이 포함되지 않습니다. 현금화나 부정 사용 시 신고하세요.

자세한 사항은 카드사나 공단 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.

