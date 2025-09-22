"한때 입사 경쟁률 500대1"...마이다스그룹, 2년만에 대규모 공채

건설공학 엔지니어링 소프트웨어 분야 세계 1위 기업 ‘마이다스아이티’와 HR 솔루션 분야 국내 1위 ‘마이다스인’ 등으로 구성된 마이다스그룹이 2025년 하반기 신입·경력 대규모 공개 채용을 시작한다.

이번 공개 채용은 2030년 미래 성장 동력 확보를 위해 2년 만에 시행하는 것이다. 신입과 경력직을 동시에 모집한다. 학력·학벌·자격증 등 스펙이 아닌 직무 수행 역량과 태도를 중심으로 선발하는 기존 방침에 따라 ‘자소서 없는 채용’으로 진행한다.

국내 대표 강소 SW기업인 이 회사는 세계 1위 SW기업 명성과 함께 사내 점심으로 5성급 호텔식 뷔페와 다양한 복지제도를 시행, 한 때 채용 경쟁률이 500대 1 이상을 기록하기도 했다.

22일 회사에 따르면, 서류 접수는 이달 22일부터 다음달 12일까지 마이다스그룹 채용 홈페이지에서 한다. 모집 분야는 ▲Infinity(자유직무) ▲Core(재무, 경영지원, HRD 등) ▲Maker(개발, AI·LLM 서비스 개발, 데이터 엔지니어링 등) ▲Frontier(영업, 마케팅, 글로벌 영업 등) 총 4개 분야 25개 직무다.

이 중 가장 주목받는 것은 ‘자유직무’다. 신입 지원자 개인의 역량과 경험을 바탕으로 가장 적합한 직무에 배치하는 제도다. 신입·경력 지원자는 최대 3개 직무까지 중복 지원할 수 있다.

전형은 ▲지원 접수 ▲AI역량검사(역검) ▲커피챗 ▲합격자 발표 순으로 진행하며 오는 12월 입사 예정이다. 지원자는 인재 매칭 플랫폼 '잡다(JOBDA)'에서 AI역량검사를 최대 5회 실전과 동일하게 응시할 수 있으며, 사전에 응시해둔 결과를 제출하는 것도 가능하다.

김소록 마이다스그룹 행복인재팀 팀장은 “AI 혁신과 글로벌 확장을 통해 2030년 새로운 마이다스로 도약하기 위해 우수한 역량을 갖춘 인재들을 모집한다”고 말했다. 이어 “자소서를 보지 않고, 자유직무 선택권을 제공해 지원자 개개인의 역량과 성장 가능성에 집중할 수 있도록 했다”며 “구성원의 성장과 행복을 돕는 것이 마이다스그룹의 경영 철학인 만큼, 개인의 잠재 역량이 최대한 발현되도록 지원하겠다”고 덧붙였다.

관련기사

마이다스그룹은 현재 140개국에 엔지니어링 솔루션을 수출하며 일본, 중국, 미국 등 11개 해외법인을 운영하고 있다. 또한 HR 통합 플랫폼 '에이치닷(H.)'을 통해 3000여 개 기업과 기관에 HR 솔루션을 제공하는 글로벌 IT 전문 기업이다.

또한 기술 핵심 인재 'TPI(Technical Positive Influencer)' 육성 프로그램과 전사 스터디 클럽 'TGC(Technical Growth Clubs)'를 통해 AI 역량을 강화하는 성장 문화를 조성하며, 5성급 호텔식 뷔페, 사내 카페·미용실·피트니스 센터, 신입사원 주거비 지원 등 차별화된 복지 혜택도 제공하고 있다.