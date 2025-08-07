마이다스그룹, 채용 미스매칭 해결사 ‘역검 크루 4기’ 모집

“자기소개서 100개 이상을 썼는데도 서류에서 자꾸 떨어졌어요. 기업마다 질문이 달라서 한정된 경험으로 여러 역량을 나열하기만 했는데, 정작 제 진짜 역량은 제대로 표현하지 못한 것 같아요.”

역량기반 인재매칭 플랫폼 ‘잡다(JOBDA)’를 통해 IT기업 서비스기획 직무에 합격한 김상동 씨의 경험담이다. 잠재력 있는 취준생이 잘못된 채용 기준으로 수십 번 탈락하고, 기업은 학력과 스펙으로 채용한 인재가 실제 현업에서 기대에 미치지 못하는 악순환이 채용시장에서 반복되고 있다.

마이다스그룹의 성과역량 예측 솔루션 ‘AI역량검사(역검)’는 이런 미스매칭 문제를 해결하기 위해 2016년 국내 최초 개발됐다. 최근 네이처 자매지에 게재된 카이스트 연구에 따르면, AI역량검사가 인간 면접관보다 실제 성과 예측에서 월등한 정확도를 보였다.

이를 바탕으로 마이다스그룹은 대학생 서포터즈 ‘역검 크루 4기’를 모집한다고 발표했다. 역검 크루는 취준생들에게 AI역량검사의 올바른 정보와 가치를 전파하는 서포터즈다. 2022년 1기를 시작으로 현재까지 총 18명이 수료했다. 이들은 AI역량검사를 활용한 취업 준비 방법과 성공 사례를 블로그와 유튜브에 게재, 마이다스그룹 현직자들과 협업해 더 많은 취준생들이 스펙이 아닌 역량으로 취업할 수 있게 돕고 있다.

모집 대상은 콘텐츠 제작과 AI역량검사에 관심 있는 대학생 및 취업준비생(졸업생)이다. 오는 17일까지 지원하면 된다. 지원은 별도의 자기소개서 작성 없이 ‘잡다(JOBDA)’ 홈페이지에서 AI역량검사를 응시한 후 프로필을 제출하면 된다. 활동 기간은 올해 8월부터 내년 1월까지 6개월이다.

참여자 전원은 매월 15만원의 활동비를 받는다. 매월 우수활동자에게는 추가로 15만원을 더 지급한다. 최우수 활동자는 100만원의 장학금을 받는다. 또 월 1회 정기 모임, 마이다스아이티, 마이다스인 현직자 직무 멘토링, 활동 종료 후 수료증 발급 등의 혜택도 누릴 수 있다.

마이다스그룹 역량센터 관계자는 “취준생들이 올바른 방법으로 자신의 잠재된 역량을 발견하는 것이 채용 미스매칭 해결의 첫걸음”이라며 “역검 크루 4기를 통해 대한민국 채용 문화가 스펙이 아닌 역량 중심으로 발전하는 데 기여하길 기대한다”고 말했다.

한편, AI역량검사(역검)을 개발한 마이다스그룹(마이다스아이티, 마이다스인, 자인원, 자인연구소 등)은 HR 솔루션 분야 국내 1위를 차지하고 있으며, 국내 800여 개 기업과 기관이 AI역량검사로 우수 인재를 선발하고 있다. 특히 약 140만 명의 취준생들이 인재 매칭 플랫폼 ‘잡다(JOBDA)’를 통해 스펙이 아닌 역량으로 취업에 성공하면서 채용 시장의 패러다임 변화를 이끌고 있다.