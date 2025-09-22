로옴, 업계 최고 정격전력 금속 소결 션트 저항기 'UCR10C 시리즈' 개발

로옴(ROHM)은 2012 사이즈의 션트 저항기(10mΩ~100mΩ)로는 업계 최고 정격전력을 실현한 ‘UCR10C 시리즈’를 개발했다고 22일 밝혔다.

로옴 UCR10C 시리즈.(사진=로옴)

신제품은 알루미나 기판 상에 구리계 저항체를 소결 방식으로 형성했다. 이를 통해 방열 구조의 최적화도 실시함으로써 후막 타입(금속 유리를 저항체로 사용한 칩 저항기), 금속판 타입(금속판을 저항체로 사용한 칩 저항기) 제품을 더 효율적으로 제작했다.

동급의 제품에 비해 2배 높은 1.0W, 1.25W의 정견전력을 실현한 것이다. 이에 따라, 장변 전극 구조(칩 저항기 본체의 장변에 전극을 배치한 구조) 제품이나 한사이즈 큰 제품을 대체해 사용할 수 있어 소형화 및 부품수 삭감이 가능하다.

또한, 금속 저항체를 채용함으로써 낮은 TCR(저항 온도 계수)도 실현했다. 온도 변화에 대한 오차를 억제할 수 있어 고정밀도 전류 센싱이 가능하다.

아울러, 온도 사이클 보증에 있어서도 금속판 타입과 동등한 레벨의 내구성을 실현했다. 이에 따라, 자동차와 같이 온도 변화가 급격한 환경에서 사용하는 어플리케이션에서도 높은 접합 신뢰성을 확보할 수 있어, 장기간에 걸쳐 안정적으로 사용할 수 있다.

관련기사

이번 제품은 RoHS 적용 제외인 부분에 있어서도 납 재료를 포함하지 않는 완전 Pb-Free 대응으로, 환경 부하를 저감한 제품이다.

한편 로옴은 향후 전개로서, 3216 사이즈 2W 금속 소결 션트 저항기 ‘UCR18C 시리즈’ 개발에도 착수했다. 고전력, 고정밀도, 고신뢰성을 겸비한 제품의 라인업을 한층 더 확충해 나갈 것이다.