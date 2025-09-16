로옴, 2in1 SiC 모듈 'DOT-247' 개발

로옴(ROHM)은 PV 인버터 및 UPS, 반도체 릴레이 등의 산업기기용 어플리케이션에 최적인 2in1 구성의 SiC 모듈 ‘DOT-247’을 개발했다고 16일 밝혔다.

파워 디바이스에서 널리 보급되어 있는 ‘TO-247’의 범용성을 유지함과 동시에 높은 설계 자유도와 전력 밀도를 실현할 수 있다.

로옴 2in1 SiC 모듈 'DOT-247'.(사진=로옴)

DOT-247은 TO-247 패키지를 2개 연결한 형상으로, TO-247로는 구조상 실현이 어려웠던 대형 칩의 탑재와 독자적인 내부 구조를 통해 낮은 ON 저항화를 실현했다. 또한, 패키지 구조의 최적화로 TO-247 대비 열 저항을 약 15％, 인덕턴스(유도계수)를 약 50% 저감했다.

이에 따라 하프브릿지 구성에 있어서 TO-247을 사용하는 경우보다 2.3배 높은 전력 밀도를 달성했다. 동등한 전력 변환 회로를 약 절반에 해당하는 체적으로 실현할 수 있다.

DOT-247을 채용한 신제품 2종은 토폴로지를 라인업해 NPC 회로 및 DC-DC 컨버터 등 다양한 회로 구성에 대응 가능하다. 이와 같이, 여러 개의 디스크리트 제품을 탑재한 전력 변환 회로를 채용함으로써, 부품수 및 실장 면적을 삭감하여 어플리케이션의 소형화와 실장 공수, 설계 공수 삭감에 크게 기여한다.

해당 제품은 자동차기기 신뢰성 규격인 AEC-Q101에 준거한 제품도 2025년 10월부터 샘플 출하 예정이다.

로옴은 “어플리케이션 설계 시 평가를 신속하게 실시할 수 있도록, 평가 보드도 순차적으로 제공할 예정”이라고 밝혔다.