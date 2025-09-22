엑셈, 서울 강서구와 함께 AI 인재 양성

AI기반 IT 성능관리 전문기업 엑셈(대표 조종암, 고평석)은 지난 18일 서울특별시 강서구와 미래 인재 양성 업무 협약을 맺고 앞으로 강서구가 추진하는 ‘마곡 리서치 타운’ 조성에 협력하기로 했다고 22일 밝혔다.

이날 업무 협약식에는 진교훈 강서구청장과 진성준 강서구을 국회의원이 참석해 엑셈을 비롯한 참여 기업들과 함께 마곡 리서치 타운의 청사진을 그리고 실질적 실현 방안을 논의했다.

서울 강서구의 마곡 리서치 타운은 산학연 연계로 AI와 휴머노이드 로봇 등 최첨단 산업에 종사할 미래 인재를 양성하는 핵심 거점이 되는 것을 목표로 한다. 이를 위해 엑셈, LG CNS, 로보티즈, 이노시뮬레이션, 와이낫 등 강서구 소재 기업들이 각자의 분야에서 갈고 닦은 전문 지식을 강서구민과 적극 공유하고 강서구는 기업들의 원활한 활동을 위해 행정적, 재정적 지원을 담당한다.

(앞줄 왼쪽부터) 박준영 와이낫 이사, 조준희 이노시뮬레이션 대표, 고영목 LG CNS 최고 인사책임자, 진교훈 서울 강서구청장, 김은회 로보티즈 부사장, 고평석 엑셈 대표, 김범수 서울창업허브M+ 대표자협의회 회장.

엑셈은 빅데이터 수집 및 운영 관리 솔루션 ‘이빅스(EBIGs)’, AI 분석 및 시각화 솔루션 ‘우드페커(Woodpecker)’, 생성형 AI 서비스에 필수적인 거대 언어 모델 운영(LLMOps) 플랫폼 등 다양한 AI 솔루션을 개발 및 판매하며 축적한 AI 전문 지식과 역량을 강서구민과 공유함으로써 AI 인재 양성에 기여할 예정이다.

고평석 엑셈 대표는 “서울 강서구는 마곡산업단지가 조성된 이후 경제와 문화가 급속도로 발전하며 서울을 대표하는 자치구가 됐다"면서 “엑셈이 강서구의 AI 인재 양성에 기여하고 직접 지역의 우수 인재를 채용하는 선순환을 추구하겠다”고 말했다.