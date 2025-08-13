엑셈 반기 연결매출 역대 최다 242억 기록

AI 기반 IT통합 성능관리 전문기업 엑셈(대표 조종암, 고평석)이 2025년 반기 실적을 13일 공시했다. 엑셈은 반기 연결 기준 매출액 242억 3천만 원, 영업손실 25억 6천만 원, 당기순손실 24억 6천만 원을 기록했다.

엑셈에 따르면, 올 반기 매출액은 연결과 별도 모두 역대 최대치다. 인건비 등 고정비 증가로 영업손실과 당기순손실이 발생했지만, IT 업계 특성상 연간 매출에서 상반기 매출이 차지하는 비중이 적기 때문에 하반기 매출이 증가함에 따라 이익이 개선될 것이라고 엑셈은 설명했다.

사업 부문별로 반기 실적을 분석해 보면, 엑셈의 핵심 사업인 DB 성능 관리(DBPM) 부문의 소프트웨어 유지보수 매출이 전년 동기 대비 늘었다. 애플리케이션 성능 관리(APM) 부문의 소프트웨어 라이선스와 유지보수 매출이 모두 전년 동기 대비 증가했다. 특히, IT 시스템 전구간 모니터링에 특화돼 다수의 금융권 고객사를 확보하고 있는 ‘인터맥스(InterMax)’의 라이선스 매출이 9억 원 넘게 상승했고, 하반기에도 인터맥스의 매출 증가가 기대된다고 엑셈은 전했다.

빅데이터 부문 매출은 10% 넘게 증가했다. 엑셈은 최근 대형 제조 기업에 이어 대학교 한 곳에 AI 분석 솔루션 '우드페커(Woodpecker)'를 납품하는 계약을 체결했다. 8월에는 다수의 공공 AI 플랫폼 구축 사업에 응찰했으며 수주 시 빅데이터 운영 관리 솔루션 ‘이빅스(EBIGs)’와 우드페커뿐만 아니라 각 사업에 특화된 SLM(소규모 언어 모델) 플랫폼까지 공급한다.

엑셈 솔루션 맵 이미지

언어 모델의 품질 향상, 일관성, 안정적 운영을 지원하는 SLM 플랫폼 구축 경험은 향후 다양한 공공 기관의 AI 플랫폼 구축 사업 수주에 기여할 것으로 기대된다고 엑셈은 설명했다. 한편 엑셈은 KSS해운의 빅데이터 기반 디지털 전환 본사업 계약도 추진하고 있다고 밝혔다.

복잡한 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에 필요한 옵저버빌리티(Observability) 솔루션 ‘엑셈원(exemONE)’도 꾸준히 고객을 확보하고 있다. 엑셈에 따르면, 3분기 중 정부 부처 한 곳이 엑셈원을 추가 도입하기로 확정했고, 대규모 클라우드 전환을 진행 중인 광역지자체 한 곳도 하반기에 새로 엑셈원을 도입할 예정이다. 지난해 대규모 엑셈원 계약 건의 매출이 올 하반기로 이연된 것을 포함해 상반기보다 하반기에 엑셈원 매출이 더 늘어날 것으로 예상된다고 엑셈은 설명했다.

또 엑셈은 IT 운영을 혁신하는 AI 기반 솔루션인 ‘싸이옵스(XAIOps)’를 대형 제조 기업 한 곳과 대형 금융사 한 곳에 납품하기 위해 사전 영업을 진행 중이다.

일본, 중국, 미국 등 모든 해외법인의 매출이 전년 동기 대비 증가했다. 3개 해외법인 모두 기존 고객 매출이 늘어난 가운데 일본법인은 새롭게 의료 전문 솔루션 공급사의 데이터베이스 튜닝(tuning)을 담당하기 시작했고, 글로벌 부품 전문 기업의 PoC를 지원하면서 데이터베이스 운영 서비스를 제안하고 있다.

주요종속회사 신시웨이는 전년 동기 대비 민간 기업과 금융권 고객 매출이 크게 증가한 덕분에 반기 매출이 약 19% 성장했다. 특히 클라우드 서비스 매출은 기업의 클라우드 단일 서비스 사용 증가와 공공기관의 클라우드 서비스 전환으로 전년 동기 대비 11.8% 증가하며 꾸준한 성장세를 유지했다.

고평석 엑셈 대표는 “여전히 불확실성이 큰 대내외 환경 속에서 지난해에 이어 또 한 번 반기 기준 역대 최대 매출을 경신했다”며 “남은 하반기 동안 기존 패키지 솔루션들의 안정적 성장을 도모하고 공공 및 민간 AI 플랫폼 사업 매출을 확대하겠다”고 말했다.