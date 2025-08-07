엑셈 옵저버빌리티 솔루션 ‘엑셈원’, SCP 마켓플레이스 등재

AI 기반 IT 성능관리 전문기업 엑셈(대표 조종암, 고평석)은 자사의 옵저버빌리티 솔루션 ‘엑셈원’을 삼성클라우드플랫폼(SCP) 마켓플레이스에 등재시켰다고 7일 밝혔다.

한국을 대표하는 클라우드 서비스 사업자인 삼성SDS의 SCP 마켓플레이스에 엑셈원이 등재됨에 따라 공공•금융•기업 고객 대상으로 엑셈원 홍보와 영업을 한층 강화할 수 있게 되었다고 엑셈은 설명했다.

엑셈에 따르면, '엑셈원'은 하이브리드 클라우드(Hybrid Cloud) 환경에 최적화한 아키텍처다. 클라우드별 커스터마이징 없이도 다양한 환경에 유연하게 설치 및 운영할 수 있을 뿐 아니라 SCP 환경에서 요구하는 보안 및 배포 기준을 충족하고 연동성•확장성에 대한 기술 검증을 완료, SCP 마켓플레이스 등재 요건을 만족시켰다.

구체적으로 컴퓨트(Compute), 스토리지(Storage), 네트워킹(Networking), 데이터베이스(Database), 컨테이너(Container), 보안, 성능, 유지보수 등 SCP의 공통 체크 리스트를 모두 검증받아 요구 사항을 충족했다. 또 인프라, 애플리케이션, 데이터베이스, 쿠버네티스 등 36가지의 자체 기능 상세 체크 리스트를 추가로 검증, 최종 인증을 획득했다.

SCP 마켓플레이스 ‘엑셈원’ 소개 페이지 이미지.

엑셈은 엑셈원이 SCP 마켓플레이스에 먼저 등재된 국내 1위 데이터베이스 모니터링 솔루션 ‘맥스게이지’와의 강력한 연계 및 통합 기능을 제공하기 때문에 두 솔루션 간 시너지 극대화로 빠른 매출 향상이 기대된다고 밝혔다. 실제, 이미 광역지자체 한 곳이 SCP 마켓플레이스를 통해 맥스게이지를 구입해 사용하고 있다. 엑셈 관계자는 맥스게이지, 인터맥스 등 엑셈의 다른 솔루션들처럼 엑셈원도 지난 상반기보다 하반기에 더 큰 매출을 발생시킬 것으로 예상한다고 부연했다.

고평석 엑셈 대표는 “SCP 마켓플레이스 뿐 아니라 AWS 마켓플레이스 등 엑셈원의 유통망을 꾸준히 늘릴 계획”이라며 “올 하반기에 AI 이상탐지와 챗봇을 엑셈원에 탑재해 경쟁사와의 기술 격차를 확대하고 대형 신규 고객들을 반드시 확보하겠다”고 말했다.