英 보다폰쓰리, 에릭슨·노키아와 대규모 네트워크 계약 체결

영국의 신규 합병 통신사 보다폰쓰리가 에릭슨과 노키아를 네트워크 구축 파트너로 선정하며 총 20억 파운드(약 3조8천억원) 규모의 계약을 체결했다. 보다폰쓰리는 지난해 12월 영국 규제 당국 승인을 받아 보다폰 UK와 쓰리 UK가 합병해 출범한 대형 통신사다.

이번 계약은 합병 당시 약속한 110억 파운드(약 20조7천억원) 인프라 투자 계획의 일환으로, 향후 8년 동안 진행된다.

22일(현지시간) 블룸버그에 따르면 스웨덴 통신장비사 에릭슨은 1만개 기지국에 무선접속망(RAN)을 구축해 코어 네트워크를 업그레이드하고, 핀란드의 노키아는 7천개 기지국에 RAN 장비를 공급한다.

업계에서는 이번 결과에 대해 유럽 네트워크 장비 시장에는 단비가 될 것으로 평가하고 있다. 최근 투자 지연으로 침체된 상황에서 이같은 북유럽 양사의 대형 수주 계약이 체결됐기 때문이다.

다만 삼성전자 네트워크 사업부에는 아쉬운 소식이다. 삼성은 최근 유럽 시장 진출과 함께 개방형 무선접속망(OpenRAN) 분야에서 주목받았으나, 보다폰쓰리의 핵심 계약에서는 배제됐다.

그럼에도 보다폰 그룹은 “별도의 유럽 15개국 네트워크 프로젝트에서는 삼성도 주요 파트너로 포함된다”며 향후 OpenRAN 대규모 도입 과정에서 삼성의 역할을 강조했다.