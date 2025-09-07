아마존 위성통신, 기내 와이파이 시장부터 개척

위성통신 시장에 뛰어든 아마존이 기내 와이파이 서비스를 첫 시장으로 꼽았다. 스타링크가 주도하는 시장에 아마존의 본격적인 도전이 시작된 셈이다.

프로젝트 카이퍼 이름으로 위성 인터넷 사업을 전개하는 아마존은 미국 현지 항공사인 제트블루와 기내 와이파이 서비스를 제공하기 위한 협약을 체결했다.

제트블루 대상의 서비스 개시 시점은 2027년부터다. 기내 전용 단말기를 통해 초당 1기가비트(Gb) 데이터 전송속도를 제공한다는 계획이다.

사진_아마존

아마존은 연방통신위원회(FCC)의 마감 시한에 맞춰 카이퍼 위성 발사를 앞당기는 동시에 항공사와 제조사 등의 협약을 이어가고 있다. FCC 마감 시한에 맞춰 내년 7월까지 3천236기 위성 가운데 절반을 발사해야 사업 개시가 가능하다.

즉 지난 4개월 동안 100여기의 위성을 발사했는데 앞으로 1천500기 이상의 위성을 쏘아야 하고 경쟁사 틈바구니에서 고객사를 빠르게 확보해야 한다는 뜻이다.

관련기사

최근 들어 T모바일US는 사우스웨스트항공에 기내 와이파이 무료 제공을 발표했고, 스타링크는 알래스카항공을 신규 고객사로 받아들였다.

아울러 에코스타, 유텔샛, AST스페이스모바일 등의 경쟁사도 최근 사업을 빠르게 확장하고 있다.