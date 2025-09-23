美 틱톡 알고리즘 바이트댄스와 분리…오라클이 감독

숏폼 플랫폼 틱톡의 추천 알고리즘을 모회사 중국 바이트댄스와 분리하기를 원했던 미국의 숙원이 이뤄지게 됐다. 틱톡의 미국 지사를 매각하는 과정에서 오리클이 미국 버전 틱톡 알고리즘을 감독하고 보안을 제공하기로 하면서다.

22일(현지시간) 파이낸셜타임스 등 외신에 따르면 백악관 관계자들은 이 협약을 통해 틱톡 미국 사업부가 분리된 이후에도 미국 투자자들이 앱의 추천 알고리즘을 통제할 수 있게 될 것이라고 밝혔다.

새로운 틱톡 미국 지사 소유자는 바이트댄스로부터 알고리즘 사본을 임대해 새롭게 구축할 예정이며 오라클은 중국이 앱에 접근하지 못하도록 보장할 방침이다. 구체적인 기술적 세부사항은 아직 발표되지 않았다.

틱톡

백악관 관계자는 “오라클은 소스 코드 검토, 알고리즘 재훈련, 앱 개발과 배포에 이르기까지 틱톡 플랫폼 전반의 안전과 데이터 보안을 미국 정부와 협력해 보장할 것”이라고 말했다.

미국 부통령 J.D. 밴스의 대변인 윌리엄 마틴은 엑스(X)에 올린 글에서 “새로운 협정으로 오라클이 앱 알고리즘 운영을 감독하게 된다”고 말했다.

이어 백악관 관계자는 트럼프 대통령이 이번 주 행정명령을 발동해 합의 세부사항을 마무리할 120일간의 시간을 부여할 것이라고 덧붙였다. 여기에는 어떤 투자자들이 합작사에 참여할 지도 포함된다.

최근 스페인 마드리드에서 미국과 중국이 틱톡 관련 합의를 도출한 뒤 한 중국 고위 규제 당국제는 미국 지사가 바이트댄스의 알고리즘을 사용할 것이라고 언급한 바 있다. 당시 그는 “(양측이)알고리즘 및 기타 지식재산권의 라이선스”를 포함하는 틀에 합의했다고 설명했다.

그러나 백악관 관계자는 이번 합의로 틱톡의 알고리즘이 미국 합작사 통제 아래 들어가며 미국 데이터만으로 재훈련돼 해외로는 공유되지 않을 것이라고 강조했다.

또 그는 백악관이 “중국이 이번 합의를 지지한다고 확신한다”고 했지만, 합작사가 중국과 미국 양국의 규제 승인을 받아야 한다고 부연했다.

이번 합의는 약 1억7천만명의 달하는 미국 틱톡 사용자 데이터가 오라클 서버에 저장되는 조치가 포함되는 것이 핵심이다. 이는 이미 이전 합의에서 진행 중이던 내용으로, 백악관 관계자들은 바이트댄스가 미국 사용자 데이터에 접근할 수 없게 되며 틱톡 알고리즘 통제권도 상실하게 된다고 말했다.

트럼프 대통령은 지난 19일 “(자신과) 시진핑 주석이 틱톡이 미국에서 계속 운영될 수 있도록 하는 합의에 승인했다”고 밝혔다. 이같은 발언은 지난해 미국 의회가 바이트댄스의 강제 매각을 의무화하는 법안을 통과시킨 이후에 나온 것으로, 의원들은 합의가 이뤄지지 않으면 전국적은 금지를 추진하겠다고 경고하기도 했다.

이미 트럼프 대통령은 매각 기한을 여러 차례 연장했으며, 가장 최근에는 틱톡 전국 금지를 오는 12월 16일로 미뤘다.

사안에 정통한 관계자에 따르면 틱톡은 합의를 대비해 미국 이용자가 생성한 콘텐츠를 해외에서도 볼 수 있도록 독립적인 미국 앱을 개발하고 있었다.

이번 합의 조건에 따라 제너럴 애틀랜틱, 서스퀘하나 등 기존 미국 투자자가 지분을 유지하고 새로운 투자자가 컨소시엄에 합류할 계획이다. 미국 미디어 재벌 루퍼트 머독은 외신을 통해 틱톡에 투자할 예정이며 마이클 델 델 테크노롤지스 최고경영자(CEO)도 투자자로 참여할 것으로 알려졌다.

또 트럼프 대통령은 외신과의 인터뷰에서 오라클 공동 창업자인 래리 앨리슨이 투자자 그룹에 참여해 “막대한 자금을 모을 것”이라고 말했다.

틱톡 미국 컨소시엄은 전체 사업의 80%를 소유하게 되면, 바이트댄스의 지분은 의회가 설정한 기준에 따라 20% 미만으로 줄어들게 된다. 캐롤라인 래빗 백악관 대변인은 틱톡 미국 사업이 미국 투자자 다수 지분 및 통제를 받도록 하는 합의가 이번 주에 체결될 것이라고 언급했다. 뿐만 아니라 그는 백악관이 독립적인 틱톡 이사회 구성을 협상했으며 전체 7석 중 6석은 미국인이 맡고 바이트댄스가 1명을 선임하는 구조가 될 것이라고 짚었다.