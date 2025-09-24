국회 마지막 문턱 남은‘문신사법’, 치과의사‧한의사 제외 반발

국회 본회의 상정을 앞두고 있는 ‘문신사법’에 대한 의료단체 반발이 거세다.

국회 보건복지위원회는 지난 8월27일 전체회의를 열고 ‘문신사법안’(대안)을 통과시켰다. 이후 해당 법안은 국호 법제사법위원회도 통과하며 본회의 통과만을 앞두고 있다.

해당 법안은 문신·반영구화장 모두 문신행위로 포괄해 정의하고, 향후 업종별 지원 가능성을 고려해 서화문신과 미용문신으로 구분했다. 또 국가시험에 합격한 면허 소지자에게만 문신사의 독점적 지위를 부여하고, 의료법 및 약사법에도 불구하고 문신행위와 일반의약품 사용을 할 수 있도록 하되 문신제거행위는 금지하는 내용을 담고 있다.

관련해 대한한의사협회와 대한치과의사협회는 ‘문신사법’의 즉각적인 수정 촉구하는 성명을 발표했다.

대한치과의사협회(이하 치협)는 성명서를 톨해 국회 본회의 상정을 앞둔 ‘문신사법’ 제정안에서 치과의사가 배제된 것에 대한 심각한 우려를 표명했다. 법안이 특정 직역인 의사에게만 문신 시술을 허용하고, 동일하게 의료법상 의료인으로 규정된 치과의사를 배제한 것은 명백한 차별이며 위헌적 요소가 있다는 주장이다.

치협은 성명서를 통해 “치과의사는 구강악안면을 포함해 얼굴 전반의 해부학적 구조와 이를 지지·연결하는 전신 기능을 통합적으로 이해하고 있으며, 고난도의 수술과 정밀한 봉합을 포함한 침습적·재건적 시술을 일상적으로 수행하는 전문 의료인”이라며 “이러한 전문성을 바탕으로 단순 미용 목적이 아닌 구순구개열 환자의 심미적 개선, 외상 후 안면부 색소 보정 등, 필수적인 재건·미용 시술에 문신 시술을 활용해 왔다”고 밝혔다.

특히 “현장의 전문성과 필요성을 무시한 채 ‘의사’만 명시한 문신사법은 의료 현실과 국민 요구를 전혀 반영하지 못한 입법 오류”라며 “만약 이 법안이 그대로 통과된다면 국민은 폭넓은 치료 선택권을 잃게 되고, 특정 직역만을 우대함으로써 의료인 간 불필요한 갈등과 제도적 불균형이 초래될 것”이라고 지적했다.

이에 “국회는 의료법에 명시된 의료인의 동등한 지위를 존중해야 하며, 문신사법 예외 조항에 반드시 ‘치과의사’를 명시적으로 포함해야 한다”며 법안의 수정을 촉구했다.

한의사협회 역시 ‘문신사법’이 오히려 또 다른 불법과 차별, 갈등을 빚고 있다며, 한의사도 문신 시술을 할 수 있도록 법안 수정을 촉구했다.

대한한의사협회(이하 한의협)는 국회 본회의 상정을 앞둔 ‘문신사법’이 한의사를 의도적으로 배제한 채 특정 직역만을 위한 독소조항을 포함하고 있다며, 즉각 법안을 시정하고 한의사 문신 시술을 포함해야 한다고 요구했다.

한의협은 “이번 문신사법은 문신 시술의 합법화를 통해 국민의 건강과 권익을 보호하겠다는 취지에는 공감하나, 의료인 중 양의사만을 허용하고 한의사를 철저히 배제한 것은 국민을 기만하는 위헌적 차별 행위”라며 “의료법 제2조에 규정된 의료인 한의사의 자격을 국회가 법률로서 부정한다면 이는 의료인에 대한 노골적인 차별이며 국민의 선택권을 빼앗는 반민주적 처사”라고 지적했다.

이어 “한의사는 침, 뜸, 부항 등 인체 피부를 자극·침습하는 전문 시술을 오랜 기간 교육받고 실제 임상에서 시행해 온 전문가로, 레이저 등 현대 의료기기를 합법적으로 활용해 두피 문신 등 다양한 진료행위를 이미 수행하고 있는 한의사를 배제하는 것은 상식과 합리성, 그리고 현실마저 저버린 폭거”라며 “단지 다른 법과의 충돌 여부만을 판단해야 할 법제사법위원회가 직역 권한을 기습적으로 바꿔버림으로써 보건의료계에 큰 혼란을 일으켰다”고 주장했다.

특히 “이번 문신사법은 현재까지 암묵적으로 용인돼 오던 일반인의 문신 시술을 ‘문신사’라는 제도를 만들어 법적인 테두리 안에서 포용하려는 차별적 규제의 철폐라는 의미를 담고 있으나, 아무런 논의 없이 이뤄진 법사위의 결정으로 특정직역에만 특혜가 부여됨으로써 의료직역간의 차별과 갈등을 부추기는 큰 부작용을 낳고 있다”며 “국회는 즉시 독소조항을 삭제하고, 한의사를 포함한 모든 의료인의 전문성과 안전성을 바탕으로 한 합리적·공정한 법안을 마련해야 한다”고 촉구했다.

대한의사협회(이하 의협)는 문신사법에 대한 반대 입장을 확고히 했다.

의협은 “많은 우려에도 문신사 법안이 국회 법제사법위원회를 통과했다”라며 “의사협회는 문신시술의 특성상 감염, 출혈, 알레르기 등 심각한 부작용 위험이 상존하는 만큼, 국민 안전을 최우선으로 고려한 제도 운영이 하위법령에서 논의돼야 한다”고 강조했다.

이어 “이를 위해 향후 교육과정과 자격 인증 과정에서 의료계의 참여가 필수적”이라며 “감염관리, 부작용 대응, 안전 가이드라인을 체계적으로 마련해야 한다. 가능하면 문신 시술이 의료기관 내에서 안전하게 이루어질 수 있도록 법‧제도적 장치를 강화하고, 국민 건강 보호를 위한 정책을 적극적으로 제안할 것”이라고 밝혔다.

한편 박주민 의원은 지난 11일 국회 법제사법위원회를 통과한 문신사법이 국회 본회의에 상정되지 못하자 강하게 반발했다.

박주민 의원은 “문신사법은 보건복지위원회에서도 여야가 합의로 처리를 했고, 어제 법사위에서도 여야가 합의를 해서 처리한 법안이었다. 통상적이었다면 오늘 예고되었던대로 문신사법이 상정돼서 통과가 되어야만 했다”라며 “이 법이 여야합의로 계속 처리됐는데 갑자기 상정까지 않게 되는 이런 상황을 도저히 이해할 수가 없고 참담한 심정”이라고 전했다.

또 “이해할 수가 없다. 문신사법은 지난 30여 년간 있었던 사각지대를 해소하고 국민의 건강과 생명 그리고 안전을 챙기는 법이었고, 문신업에 종사하는 분들에게는 불법이라는 딱지를 떼고, 안전하게 또 책임감을 가지고 문신업에 종사하실 수 있도록 하는 법안”이라며 “문신사들이 전문가로서 인정받으면서 문신업에 종사하실 수 있도록 하고, 이제 대중화된 문신을 일반 국민의 입장에서는 보다 안전하게, 체계적으로 관리되는 상태에서 받으실 수 있도록 법안이 신속하게 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.