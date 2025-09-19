빗썸이 창립 12주년을 맞아 첫 번째 이벤트로 '원화마켓 가상자산 200종 거래 수수료 전면 무료' 혜택을 제공한다고 19일 밝혔다.

이번 이벤트는 18일 오후 6시부터 별도 공지 시까지 진행되며, 투자자는 빗썸 원화마켓에서 '수수료 무료' 카테고리 혹은 '무료' 배지가 붙은 가상자산을 거래하면 자동으로 거래 수수료 무료 혜택을 받을 수 있다.

이벤트 대상 가상자산에는 옴니 네트워크(OMNI), 네오(NEO), 에어로드롬 파이낸스(AERO) 등 200개 종목이 포함돼 있어, 누구나 수수료 부담 없이 자유롭게 거래하며 새로운 투자 경험을 누릴 수 있다.

관련기사

빗썸, 창립 12주년 맞아 원화마켓 200종 거래 수수료 ‘0원’

수수료 무료 가상자산의 거래금액은 멤버십 산정에는 포함되나, 블랙 프리미엄 혜택 대상자에는 제외되며, 해당 종목의 거래포인트와 메이커 리워드는 지급되지 않는다.

빗썸 관계자는 "지난 12년 동안 보내주신 고객들의 성원에 보답하는 마음으로 이번 이벤트를 준비했다"며, "이번 수수료 무료 이벤트를 시작으로 앞으로 이어질 창립 12주년 기념 프로그램에서 차별화된 서비스와 투자 경험을 선사할 것"이라고 말했다.