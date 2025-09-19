노조 "쿠팡 택배노동자 추석 못 쉰다"...CPA "수천명 쉬어"

민주노총 전국택배노조가 최장 10일까지 쉴 수 있는 추석 연휴에 쿠팡 택배노동자들은 쉴 수 없다고 주장하자, 쿠팡로지스틱스서비스 파트너스 연합회(CPA)가 “추석 연휴에도 수천명이 쉰다”고 반박했다.

19일 관련업계에 따르면 택배노조는 지난 18일 광화문광장에서 기자회견을 열고 “타 택배사는 추석 연휴에 휴무를 시행하지만 쿠팡은 연중무휴 배송을 강행해 단 하루의 휴무 없이 추석 배송을 감내해야 한다”고 주장했다.

그러자 CPA는 19일 입장문을 통해 “쿠팡CLS의 배송 구조는 전통적인 택배사와는 다른 방식으로 운영되고 있다. 개별 기사 중심의 자율 스케줄 체계를 기반으로 명절 연휴에도 택배기사의 일정에 따라 하루에 수천명이 쉰다”고 반박했다.

쿠팡카

이어 “개인사업자인 택배기사들은 업무 일수가 수입과 직결되는 구조로, 타 택배사 택배기사의 경우 긴 연휴로 인한 수입감소를 우려해 단기 일자리를 찾아야 하는 상황”이라며 “쿠팡 택배기사들은 평일, 주말, 명절 등과 무관하게 안정적인 수입을 창출하면서 개인 스케줄에 따라 휴무일을 조정해 쉴 수 있는 구조”라고 설명했다.

CPA 관계자는 “다른 택배사 영업점들과 배송 운영 구조가 다름을 이해 못하고 쿠팡CLS 영업점 소속 택배기사의 강제성 있는 일방적인 휴무를 주장하는 것은 멈춰야 한다”고 주장했다.

이 관계자는 “다른 택배사들도 택배기사들의 지속 가능한 노동환경 조성을 위해 특정 시기에만 쉬는 구조가 아닌 평소에도 휴식권을 보장하는 시스템을 구축하는데 노력해 주길 바란다”고 강조했다.

CPA는 지난 8월 택배노조가 “쿠팡도 ‘택배 쉬는 날’에 동참하라”고 요구할 때도 기자회견 등을 통해 일률적 휴무는 택배기사의 일할 권리를 침해하는 것이라고 반박한 바 있다.

기자회견에는 CLS 물량을 위탁받아 배송하는 택배기사인 퀵플렉서도 동참했다. 인천캠프에서 배송하는 정모씨는 “CLS의 시스템은 휴무 사용의 자율성과 일정한 수입 보장을 동시에 가능하게 한다”고 말했다.

중소상공인 단체들도 일률적 휴무에 반대 입장을 밝혔다. 한국플랫폼입점사업자협회는 “택배 산업은 상품을 고객에게 전달하는 ‘혈류’와 같다”며 “모든 택배사가 동시에 쉬면 신선식품 폐기 등 피해가 막대하다”고 지적했다.

CPA는 지난 7월 발표에서 “한국물류과학기술학회 조사 결과, 일반 택배사의 경우 주 6일 이상 근무하는 비율이 95% 이상인 반면 CPA 소속 영업점의 주간 기사 74.48%, 야간 기사 95.78%는 격주 5일 이하로 근무한다”고 강조했다.